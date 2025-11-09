為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    焦點評論》鄭麗文洗白「紅色滲透」

    2025/11/09 05:30
    國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭，追思對象包含蔣介石親批「通匪有據，殊為寒心」的共諜吳石，這一幕也讓國人的心涼透了。若連紅色滲透都能被洗白，向中共認賊作父，國安防線還剩下什麼？（記者塗建榮攝）

    國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭,追思對象包含蔣介石親批「通匪有據,殊為寒心」的共諜吳石,這一幕也讓國人的心涼透了。若連紅色滲透都能被洗白,向中共認賊作父,國安防線還剩下什麼?(記者塗建榮攝)

    記者陳政宇／特稿

    七十五年前的馬場町槍決聲迴盪至今，成為敲響國安的警鐘。國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭，追思對象包含蔣介石親批「通匪有據，殊為寒心」的共諜吳石，這一幕也讓國人的心涼透了。若連紅色滲透都能被洗白，向中共認賊作父，國安防線還剩下什麼？吳石恐將借屍還魂，繼續執行顛覆台灣民主的任務。

    吳石是中共滲透國軍的高階共諜，曾多次洩漏台灣機密軍情。面對各界質疑，鄭麗文聲稱「吳石不是主角」、邀請函未提及吳石，甚至反控政府箝制言論自由。但觀察現場，吳石遺像赫然入列「犧牲烈士」，活動手冊還以中國共諜劇「沉默的榮耀」為題，讚頌「為謀中華振興的志士仁人」。

    這樣的敘事，與中共統戰宣傳幾無二致。中國媒體還以「鄭麗文祭拜吳石將軍」為題報導，形容吳石是「為解放寶島犧牲在台灣的隱藏戰線功臣」；中國社群平台也有文章盛讚，「鄭麗文與此前國民黨高層的迂迴表態形成鮮明對比」。

    鄭麗文從自稱台獨立場，到高喊「讓台灣人變中國人」、行動呼應共諜劇，不只是政治錯位，更是價值背離。當「白色恐怖受難者」的名義被用來包裝對台滲透，「先烈」從反共軍人轉向中共間諜，包括歷史觀、政治語境到國家定位，鄭拱手交給中共詮釋，上演統戰劇本的下一幕。

    鄭麗文意圖為中共敘事提供正當性，凸顯國家安全的挑戰。如今，台灣早已不只是共諜潛伏，而是話語權的顛覆、歷史記憶的改寫。若國民黨人仍自詡「中華民國的守護者」，就必須果斷與這種替共諜洗白、與統戰組織唱和的行徑劃清界線，堵住法律漏洞並嚴懲在地協力者，否則「吳石們」將更肆無忌憚。

