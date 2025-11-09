鄭麗文追思叛國共諜》立委：鄭迎合中共 明年要選的藍委認同嗎

國民黨主席鄭麗文昨日出席「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石、朱楓等人，引發各界議論。民進黨立委表示，國民黨要投入明年選舉的人，是否認同鄭麗文這樣的作為？（記者塗建榮攝）

國民黨主席鄭麗文昨出席五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，紀念對象包括共諜將官吳石，輿論譁然。民進黨立委批評，鄭配合中共操作，恐怕讓共諜在國民黨的掩護下合理合法存在，甚至錯置歷史事實和追求和平的概念，影響台灣人對於民主自由的看法。

鄭錯置歷史事實、追求和平概念

「跑去祭拜共諜，就是認賊作父、敵我不分！」民進黨立委邱志偉受訪痛批，共諜威脅台灣國安與主權、處心積慮要消滅中華民國，鄭麗文此舉，是否代表國民黨認同共諜值得肯定？這可能導致未來所有的共諜，將於國民黨的掩護下合理合法存在。

請繼續往下閱讀...

不過，邱志偉評估，鄭麗文甫上任黨主席，急於樹立個人風格和路線，甚至是向中共做一些交代，這可能是錯估形勢，這種做法不見得被國民黨員或民代所接受，包括國民黨要投入明年選舉的人，是否認同鄭麗文這樣的作為？

對於鄭麗文強調「推動國共和解」，民進黨團幹事長鍾佳濱反駁說，和解不能改變吳石背叛國家的歷史，例如二戰時期的軸心國與同盟國，簽訂合約後重新啟動和平交流，但不代表能抹殺過去的罪行；歷史是一回事、和解和平則是另一回事，鄭將兩者混為一談，純粹是錯置概念。

王美琇：中共意圖扶植傀儡政權

辜寬敏基金會董事長王美琇受訪時表示，中共正意圖利用國民黨複製「香港模式」在台扶植傀儡政權，而鄭麗文想利用中國力量奪取政權，直言若黨內缺乏反對聲音，國民黨將成為「紅統政黨」，這對台灣非常危險。

面對外界質疑，鄭麗文稱「每個人都不需要再為個人政治信仰付出代價」，王美琇痛批是「廢話」，若國民黨真有誠意，應先為過去在白色恐怖時期，黨國一體迫害人民的行為道歉，但國民黨迄今未曾道歉，反而透過國會多數刪除「白色恐怖記憶日」、試圖修法取回黨產，甚至阻擋本土化課程，「國民黨就是不希望台灣人記得白色恐怖、記得他們幹過的壞事」。

政治大學台灣史研究所教授薛化元表示，白色恐怖時期的受難者絕大多數是冤假錯案的犧牲者，但確實有少數是中共政權刻意派遣的「高級軍事間諜」，吳石便是其中之一。他質疑，紀念一位由敵對政權派來滲透、危害國家安全的間諜，其背後的邏輯令人費解且矛盾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法