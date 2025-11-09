鄭麗文追思叛國共諜 陸委會譴責：羞辱中華民國萬千軍民

國民黨主席鄭麗文昨日出席「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石、朱楓等人，引發各界議論。陸委會昨晚提出譴責，這是對國家尊嚴最嚴重的傷害，也是對因為吳石而傷亡的中華民國萬千軍民最大的羞辱。（記者塗建榮攝）

批鄭嚴重傷害國家尊嚴

國民黨主席鄭麗文昨天前往馬場町紀念公園出席統派團體秋祭，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。陸委會昨晚提出譴責，並對鄭麗文聲援支持解放軍入侵台灣的陸配感到遺憾。

遺憾鄭聲援支持「武統」中配

陸委會強調，身為國家重要政黨負責人，將背叛國家、出賣同袍的罪犯洗白成國共自相殘殺與歷史悲劇，將追思共諜活動美化成捍衛政治立場歧異與維護自由，這是對國家尊嚴最嚴重的傷害，也是對因為吳石而傷亡的中華民國萬千軍民最大的羞辱。

陸委會表示，鄭麗文出席「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」追思共諜吳石；還將政府依法處分支持解放軍入侵台灣的個別陸配案件，拿來做為轉移社會焦點的擋箭牌，對此表示譴責與遺憾。

陸委會表示，譴責政治人物一再地以陸配做為政治議題，將極端違法案件與絕大多數在台安居樂業的陸配掛鉤，這是不道德，也是違反社會正義的舉措，政府表達嚴正遺憾。

陸委會說明，絕大部分陸配在台落地生根、安居樂業，極少數特殊個案從事危害國家安全或社會安定行為，政府依法廢止其定居、居留資格，是維護法律尊嚴與保護人民的必要作為。

陸委會呼籲鄭麗文，與其追思吳石等人，不如認真關切目前還在陸失聯或遭關押的二三二位台灣民眾，「他們的人權、自由，比追思吳石更具急迫性與正當性」。

