鄭麗文追思叛國共諜 蔡正元：國民黨改名投降黨

國民黨主席鄭麗文昨日出席「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石、朱楓等人，引發各界議論，黨內人士也質疑。（記者塗建榮攝）

蔣萬安：應紀念捍衛中華民國、保衛台灣的前輩

國民黨主席鄭麗文昨出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」，對象包括一九五〇年代中共安插在國民黨政府內的最高階共諜吳石，引發議論。國民黨前立委蔡正元表示，國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」更名符其實。

蔡：鄭顛倒國民黨歷史定位

台北市長蔣萬安昨出席活動受訪時，對此也表示，「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」

蔡正元則指出，台灣的白色恐怖其實就是中共台灣工作會書記蔡孝乾被捕時所供出來的一八〇〇名共產黨員，當時常以各種讀書會的名義，從事各種組織活動以及顛覆政府的工作；顛覆工作與特務工作當然有所不同，這些人是否可以定位為「政治受難者」，就要看從什麼人的觀點來看。「至少目前還沒看過對岸的領導人，去祭拜過什麼『國民黨的政治受難者』」。

蔡正元諷刺，作為中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。

不過，國民黨立委陳玉珍認為，鄭麗文追思一些革命先烈，事件裡有一些共產黨員，就被說成是崇拜共產黨，民進黨在回顧二二八事件，最開始二二八事件也是共產黨弄出來的，難道二二八裡面有共諜？民進黨就是在追思、紀念謝雪紅（台灣共產黨，後加入中國共產黨）嗎？同理可證。

藍委：鄭的行程代表國民黨

不具名國民黨立委表示，顯然鄭麗文接到的資訊是沒有吳石，是一個統括性的白色恐怖追思的活動。如果鄭這樣說的話，幕僚作業要再仔細、把關要再嚴謹一點，「因為她的行程其實代表就是國民黨」。而且他也看到對外列出紀念活動的新聞背景說明有提到吳石。

