德國友台重量級政治人物》包瑞翰：歐台關係已有根本性改變

德國挺台重量級政治人物包瑞翰（ReinhardButikofer，右2）在布拉格的「歐洲價值高峰會」上表示，歐洲與台灣之間的關係在過去6年發生「根本性的改變」。（中央社）

台灣與歐洲關係增溫，副總統蕭美琴與前總統蔡英文先後造訪歐洲。德國挺台重量級政治人物、前歐洲綠黨共同主席包瑞翰在 「歐洲價值高峰會」上表示，歐洲與台灣之間的關係在過去六年發生「根本性的改變」，歐洲以更地緣政治的方式思考全球局勢，逐漸意識到台海安全與自身利益息息相關。

「歐洲價值安全政策中心」舉辦的第十一屆「歐洲價值高峰會」在捷克布拉格登場，會議主題之一為台海安全。德國挺台重量級政治人物、現台德民間論壇主席包瑞翰會中表示，歐洲對台灣的理解與態度與以往截然不同。

請繼續往下閱讀...

他回顧，過去歐洲商界與政界中不乏認為台灣是一個「依賴的、因為民主而必須照顧的客戶」，妨礙與北京展開更多生意的存在。這一切在近年出現重大轉變，主要源於三個關鍵原因：中國的行為、台灣自身的表現，與歐洲對地緣政治思維的改變。

首先他指出，中國在香港民主運動的鎮壓行徑， 讓歐洲意識到北京並非鄧小平時代所宣稱的「韜光養晦」，而是採取積極且具侵略性的修正主義政策。此外，俄烏戰爭進一步揭示中國的真實立場。儘管北京聲稱「中立」，但「如果沒有中國的支持，俄羅斯可能早已在戰爭中失敗。」

第二個因素來自台灣自身。包瑞翰表示，歐洲過去僅從兩岸關係角度理解台灣，如今則逐漸認識到台灣的民主活力與實質貢獻。第三，歐洲也在這幾年以更地緣政治的方式思考全球局勢。過去歐洲一向強調「商業與安全分離」，但面對中國將經濟手段「武器化」，歐洲不得不重新審視此模式。

包瑞翰表示，台灣前總統蔡英文任內積極推動與歐洲的交流，儘管歐洲對台關係已有明顯進步，但仍未達應有水準。他呼籲，歐洲應擺脫將台灣視為「特殊案例」的思維，從地緣政治與區域安全的角度重新審視台灣的重要性，「因為台灣的安全，與整個區域乃至歐洲的安全息息相關。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法