IPAC創始人：台灣遭北京威脅 其他國家有責任反制

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會展開，台灣副總統蕭美琴7日晚間在外交部長林佳龍等人陪同下出席並發表演說。（IPAC提供）

為期二天的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）二〇二五高峰會七日晚間在比利時布魯塞爾的歐洲議會展開，副總統蕭美琴首度踏入外國議會，向來自全球各國的IPAC立法者進行演說。IPAC創始人暨執行董事裴倫德表示，當有國家因受北京威脅而排斥台灣時，其他國家就有反制的責任，堅定地主張與台灣及其民主選舉的代表進行合法討論的權利。IPAC對於能為這場歷史性行動提供論壇，深感榮幸。

歐洲議員：不能排除與台灣對話

斯洛伐克籍歐洲議員萊克斯曼說，歐洲議會一向主張增加與台灣對話，此刻地緣政治緊張加劇，世界不能將台灣二三〇〇萬人民，排除於世界上攸關保護自由、人性尊嚴和民主的對話之外。

請繼續往下閱讀...

駐歐盟暨比利時代表謝志偉說，全球對台灣的關注已從「台灣怎麼了」轉向「台灣為何重要」，台灣在長期面臨台海局勢及中國軍事威脅的雙重孤立下，憑藉自身力量克服挑戰、走向世界。他強調，台灣與中國最大的不同之一，就是與各國建立了堅韌友誼。台灣樂意與世界分享自身在不流血的情況下克服獨裁、發展成高階半導體王國，以及應對中國錯假訊息與網路攻擊等，也已準備好與價值同盟國合作，共同抵禦中國擴張，維護區域與全球安全。

我國IPAC共同主席、民進黨立委范雲昨說，中國威權擴張不僅威脅台灣，也影響全球經濟、安全與民主，英國、澳洲、加拿大、美國及菲律賓皆有中國滲透消息傳出，台灣長期位於威脅第一線，已累積從應對假訊息到維持經濟自主的經驗，非常樂意透過IPAC將韌性與經驗貢獻給國際社群。她強調，IPAC作為全球唯一以對抗中國威權為核心的國際組織，今年首次代表台灣以會員國身分與會，對她個人及國家都重大意義。

蕭美琴演講 被譽「溫柔而堅定」

至於蕭美琴首登歐洲議會演說，范雲說，因為屬重大外交突破及避免中共跨境壓迫威脅的維安考量，蕭的演講消息直到最後一刻才宣布，演講更是魅力非凡，吸引超過五十國國會議員全程起立鼓掌，其演說也被外國議員形容「溫柔而堅定」，態度不卑不亢，訴求不僅關乎台灣，也強調全球共同價值。范雲強調，這樣的外交突破，顯示台灣的盟友不只有美國，更包括歐、南北美洲等各國議員，以及歐洲議會和比利時高層等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法