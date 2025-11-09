蕭美琴歐洲議會演說： 台灣是全球關鍵要角

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會展開，台灣副總統蕭美琴7日晚間在外交部長林佳龍等人陪同下出席並發表演說。（美聯社）

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）二〇二五年峰會七日傍晚，於比利時布魯塞爾歐洲議會召開，台灣副總統蕭美琴應邀出席演說，創下台灣政府高層在外國議會演說首例。蕭美琴強調，台灣是在世界動盪變局中可信賴的夥伴，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中不可或缺的一部分。

台灣政府高層首次在外國議會演說

蕭美琴於台灣時間七日晚間在外交部長林佳龍、駐歐盟代表謝志偉等人陪同下，應邀出席IPAC峰會並發表演說。據了解，總統府及外交部在本次出訪行程細節上低調，充分展現與國際友人的默契與互信，即便是現場與會的國會議員，也只提前一小段時間獲悉「神秘嘉賓」的來訪。

蕭美琴的演說以「台灣是世界動盪變局中可信賴的夥伴」為題，她說，在日益分裂、動盪、威權主義崛起的時代裡，這場聚首所傳達的意義格外重要，即民主國家彼此縱然相隔千里，也從不孤單。不但在價值上不孤單，在挑戰中不孤單，更重要的是，在維護共同價值的責任上比肩同行。

台歐夥伴關係 奠基於深厚共同基礎

蕭指出，台歐或許在文化和歷史上有所不同，但雙方的夥伴關係奠基於深厚的共同基礎，包括多元社會、公開討論、政府問責、公平選舉，以及信仰與言論的自由。「歐洲在戰火中捍衛自由，台灣則在壓力下建構民主。這些不同的歷史導向了一個有關和平、尊嚴與韌性的共同承諾」，她說，台灣與歐洲都相信自由的政治與經濟制度，能帶來繁榮與成長，自由驅動創新，公平與開放的貿易促進合作，這些都是民主國家在追求安全與進步時的戰略基石。

面對部分國家包括軍事施壓、灰色地帶脅迫、網路攻擊與假訊息操作、經濟施壓、基礎設施破壞及外來勢力干預等日益擴張、相互勾結並不斷演進的威脅與挑戰，蕭美琴示警，他們運用同一套劇本，圖謀透過分化、破壞穩定與詆毀民主體系以擴張其影響力，這是一場長期的競爭，而競爭的目的並非爭奪主導權，而是為了維護以和平合作、非武力或脅迫手段的，以規則為基礎的國際秩序。

蕭美琴強調，台灣之所以重要，是因為台灣面臨內外壓力，仍以自由選舉、公民自由等蓬勃的民主制度，證明民主能在亞洲茁壯發展，以行動證明，只要人民擁有選擇自由，民主就能成為可行之路；其次，台灣是全球經濟關鍵要角，兩岸穩定是全球繁榮基石，台灣的角色攸關維護和平及確保關鍵航道及經濟穩定運作。

蕭也指出，儘管被排除於國際組織之外，台灣仍是負責任的國際夥伴、挺身而出，積極投入人道援助、災害救援、公共衛生與永續發展目標（SDGs）的實踐，堅守並遵循國際標準，台灣的參與讓全球力量更為堅韌有力。而台灣之所以重要，並非因為台灣是「脅迫的受害者」，而是全球繁榮，都有賴於一個強韌和自由的台灣。

籲各國表態反對武力改變台海現狀

蕭美琴也呼籲，期盼IPAC成員就貿易與科技合作、全社會防衛韌性、包容的全球參與及台海和平，深化與台灣的合作。其中，她呼籲各國友人堅守人類共同的價值準則，以及「聯合國憲章」所載明的「禁止以威脅或武力手段解決爭端」原則，維繫攸關全球穩定與經濟延續的台海和平，表態反對任何企圖以武力片面改變現狀的行為。

蕭說，與台灣合作不是施予恩獲，而是建設性的夥伴關係，而合作也不只是捍衛現狀，而是在塑造一個自由的人民與社會更加聯結、更加團結、更有能力，且當然更為強壯的世界和未來。台灣已準備好攜手合作，共同確保自由不僅得以延續，更能最終勝利。

