蕭美琴、蔡英文接力到訪 台歐升溫 外交大突破

IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會發表演說後，在外交部長林佳龍陪同下與參加者交流。（中央社）

台灣副總統蕭美琴台北時間前晚首次應邀進入位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，並發表演說。蕭美琴將於今日凌晨返抵國門，說明此行成果。前總統蔡英文昨晚也啟程訪歐，受邀出席在德國柏林舉行的第一屆「柏林自由會議」，同樣將發表演說，與會講者包括德國國會議長克洛克納等政要。台灣副總統、前總統接力造訪，台歐關係升溫，為重大外交突破。

IPAC年度峰會前晚在布魯塞爾的歐洲議會展開。台灣首次以正式會員國身分參與，行前保密到家的蕭美琴現身進入歐洲議會場址，引起現場媒體一陣驚呼。蕭美琴隨後發表重要演說，強調台灣是世界在動盪變局中「可信賴的夥伴」，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺的一部分」。

蕭現身歐洲議會 IPAC峰會演講

蕭美琴此行是經賴清德總統指派，並在外交部長林佳龍陪同下，前往布魯塞爾訪問。賴清德昨透過社群平台X以英文發文表示，誠摯感謝IPAC邀請蕭副總統在歐洲議會舉行的IPAC大會發表演說，作為國際社會可信賴的夥伴，台灣將與歐洲及其他理念相近的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。

歐盟駐台代表谷力哲也發文表示，蕭這次赴歐洲議會是歷史性演講。

蔡啟程赴德 柏林自由會議演說

蕭副總統今日清晨返抵國門。蔡英文昨晚也再度啟程訪問歐洲，此行預計一星期。蔡英文辦公室日前宣布，蔡英文在主辦單位邀請下，將出席「柏林自由會議」，並於十日發表演說。蔡期盼透過此行有助於深化台灣與德國及歐洲民主友盟國家的合作與交流。

此行為蔡英文卸任總統後第三度訪問歐洲。她先前於二〇二四年十月訪問捷克、法國及比利時，並在捷克論壇發表演說；今年五月再度前往立陶宛、丹麥及英國，參加哥本哈根民主高峰會並發表演說。

第一屆「柏林自由會議」活動宗旨在紀念一九八九年柏林圍牆倒塌，及推動全球共同支持自由民主價值。

