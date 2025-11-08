馬習會10周年 馬英九：期許鄭麗文恢復國共對話

國民黨主席鄭麗文昨日出席馬習會十週年研討會，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

昨天是「馬習會」十周年，前總統馬英九昨原本要出席「馬習會十周年研討會」，但因感冒在家休養，於臉書公布致詞內容。馬英九在文中指出，期許新任國民黨主席鄭麗文帶領國民黨團隊，勇敢站在台灣民眾的利益，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國、共兩黨對話，為台灣民眾穩定兩岸情勢，未來如果國民黨再次執政，希望回到十年前「馬習會」的互信與基礎，再次為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興。

籲賴回到「馬習會」基礎

馬英九表示，他八年總統任內曾為兩岸帶來和平穩定，但遺憾的是，從前總統蔡英文開始，民進黨政府提出不符合台灣民眾利益的「抗中保台」政策，現任總統賴清德更是變本加厲，發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，違反中華民國憲法的兩岸定位，更將兩岸關係進一步推入谷底。

馬再次呼籲賴清德懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到十年前「馬習會」的基礎，讓兩岸遠離戰爭，並強調台灣主流民意已經不再接受「抗中保台」，民意希望兩岸和解、兩岸和平，希望政府專心處理基本民生與經貿問題。

鄭麗文致詞時，重申擔任黨主席的三大原則，強調國民黨要讓台灣不成為麻煩製造者，也不會淪為大國博弈、地緣政治的犧牲者，而是要成為和平締造者，她還說，當賴清德總統被國際評價為麻煩製造者時，下一步就會讓台灣變成地緣政治的犧牲品，國民黨堅定原則，就是害怕因為錯誤的兩岸政策與國際戰略，讓台灣的國際處境陷於不利狀態。

