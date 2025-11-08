中共代號「密使一號」共諜吳石 多次洩漏台灣絕密軍情

根據國家人權博物館建置的國家人權記憶庫登載，共諜吳石是中共派到國民黨政府「潛伏」的一顆棋子。圖為中國上海愚園路紀念吳石的說明牌。（中央社）

針對發生在一九五〇年的吳石等叛亂案，根據國家人權博物館建置的國家人權記憶庫登載，吳石是中國共產黨派到國民黨政府「潛伏」的一顆棋子，做為中共間諜，吳石在大陸國共鬥爭時期，為中共提供了許多重要軍事情報。吳石赴台前，中共地下黨組織給他的代號是「密使一號」。

國防部參謀次長 1950年被捕處決

吳石抵台後，就任國防部中將參謀次長。一九四九年十月和十一月，共軍攻打金門和舟山群島先後失利，為儘快取回吳石掌握的軍事情報，中共華東局派遣長期在上海、香港從事情報工作的女黨員朱諶之赴台與吳石聯繫。

請繼續往下閱讀...

吳石則將「臺灣戰區戰略防禦圖」、最新繪製的「海防前線陣地兵力、火器配置圖」、各防區的「敵我態勢圖」、臺灣海峽、臺灣海區的海流資料、臺灣島各戰略登陸點的地理資料分析；現有海軍基地艦隻部署情況、空軍機場機群種類、飛機架數；現有陸、海、空部隊的番號、代號，各部隊的官兵人數，火炮、戰車、裝甲車等重武器與各類槍械、彈藥的配備、庫存數量；以及三軍戰鬥部隊團級以上軍官、主要軍事機關科長以上人員名冊、「關於大陸失陷後組織全國性游擊武裝的應變計畫」、五個戡亂區及十五個重點游擊根據地的負責人名單和兵力配備等絕密軍事情報，交給朱諶之。

朱諶之迅速通過香港將情報傳送到中共華東局情報部和總參作戰部。吳石與朱諶之前後秘會六次，從未被發現。

吳石案會破獲，是因當時負「責臺灣省工作委員會」的蔡孝乾被抓而供出。一九五〇年四月七日，國防部參謀總長周至柔呈蔣介石簽，關於該部中將參謀次長吳石等叛亂一案，業斥軍法局偵訊終結，依法應組織高等軍法會審庭。

該年五月三十日，據國防部高等軍法合議庭簽發之「國防部判決書」，吳石等人「共同將軍事上之秘密文書圖表交付叛徒，各處死刑，各褫奪公權終身。朱諶之則共同意圖破壞國體，竊據國土，而著手實行，處死刑，褫奪公權終身。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法