監院當年報告：偵破吳石案 有助維護國家安全

國民黨主席鄭麗文今將出席爭議統派團體所舉辦的「秋祭」活動，「追思」一九五〇年代國民政府中最高階的共諜吳石，引起社會譁然。監察院二〇一九年調查直指，吳石被中共命名為「密使一號」，是中共安插在國民黨內部最高情報官，偵破吳石案有助於台海局勢穩定及國家安全維護。監察委員賴振昌昨受訪說，吳石背叛且造成國家重大傷害損失的共諜身分「毋庸置疑」，中國意圖透過統戰操作民族主義情節，美化或包裝其行為，都不會改變其共諜本質。

監委：吳石共諜身分 毋庸置疑

監察院二〇一九年四月由時任監委高鳳仙所提出的調查報告及糾正案文指出，吳石案受牽連的十二人，雖然審判過程有八大違失，但也直指吳石是中共安插在國民黨內部的最高情報官，官拜我國國防部中將參謀次長，也被中共命名為「密使一號」，從南京時期就已被吸收向中共供情。

高鳳仙當時表示，國防部保密局偵破吳石案，使吳石等人無法再對中共提供嚴重危害我軍戰略部署及攸關作戰成敗的軍事資訊，確實有助於台海局勢的穩定及國家安全的維護。至於糾正案文，主要針對其他受牽連六人的審判過程提出檢討改進與建議。

假借白色恐怖「紀念」 顛倒事實

賴振昌昨受訪說，吳石的共諜身分「毋庸置疑」，他提供國軍許多機密給中國，都是背叛國家且造成國家重大傷害損失的行為。經過這麼多年，中國透過統戰操作民族主義情結，美化或包裝其行為，都不會改變吳石是共諜的本質。

賴振昌指出，吳石與白色恐怖當然應該有所區隔，當時國民黨政府統治下，寧可錯殺一百也不錯放一人，當時吳石案如此重大事件，所牽連的人出現冤枉或錯殺可能性很大，但這是兩件事，不代表吳石犯案的事實會因此不成立。

賴振昌強調，他個人無法認同「以白色恐怖的名義紀念吳石」，更不應以那個年代的其他冤錯案，合理化或純粹化吳石的行為，這就是對事實的顛倒或錯亂。

學者：「追思」共諜 混淆反共意志

國防院國安所研究員沈明室表示，中共在台舉辦「追思」共諜活動已逾越「統戰」範疇，是在混淆台灣的「反共認知」與「抗敵意志」，將對國軍「為誰而戰、為何而戰」信念造成不良影響。他指出，吳石位居中華民國高階將領，洩漏國軍作戰機密導致失敗，倘若現在去紀念這些人，等於認為吳石不是「匪諜」。

沈明室強調，中共近期加大宣傳紀念這些所謂「無名英雄」，如果這種紀念是附和中共、甚至接受中共指示，就是要刻意混淆台灣的反共、抗敵意志。他直言，被冤枉、屈打成招才是白色恐怖，吳石有明確的叛變罪證，也被中共視為英雄，這是基本的善惡是非，倘若還將其當作「烈士」，就是跟中共同一鼻孔出氣。

