出席統派秋祭 鄭麗文：希望兩岸和解和平

國民黨主席鄭麗文昨受訪證實，她今天將參加「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，面對外界質疑該活動追思對象包括高階共諜吳石等人，鄭麗文表示，台灣已經民主轉型幾十年，是一個充分尊重言論自由與思想的地方，出席該活動就是希望兩岸和解、和平，每一個人都不需要再為個人政治信仰付出代價。

盼勿再為政治信仰付出代價

鄭麗文指出，當年國共內戰後，全世界因為東西陣營對峙，陷入冷戰時期，因此台灣在五〇年代歷經肅殺政治的歷程與白色恐怖，今天的活動是針對白色恐怖受難者的秋祭活動，她在二〇〇五年參加國民黨時，當時的國民黨主席連戰就希望進行兩岸融冰，赴中國大陸訪問，所以她一加入國民黨就邀請當年因二二八事件被逮捕，坐過三十年黑牢的白色恐怖代表人物，請對方到國民黨中央黨部遞交連戰和平之鑰。

鄭麗文強調，在當年國共內戰與全世界冷戰背景下，導致有很多人付出青春生命，在台灣有非常多的共諜案，中國大陸方面也有許多國民黨員與政治工作者被逮補、坐黑牢甚至犧牲生命，她希望悲劇不要再發生，今天的台灣人民不必再因為個人政治信仰，必須付出生命，而且台灣已經民主轉型幾十年，是一個充分尊重言論自由與個人思想的地方，她出席這場祭悼活動就是希望兩岸可以和解、和平，大家不需要再為個人政治信仰付出代價。

