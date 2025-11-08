焦點評論》白色恐怖被鄭麗文染紅了

國民黨主席鄭麗文今出席「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，慰靈大會最主要追思對象是一九五〇年六月被處決的最高階共諜將官、國防部中將參謀次長吳石，鄭麗文代表國民黨出席，被解讀是敵我不分，接受中共史觀。 （記者廖振輝攝、中央社資料照，本報合成）

記者蘇永耀／特稿

國民黨新任黨主席鄭麗文今日將參加「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。主辦的統派團體明擺著，最主要追思對象是一九五〇年所破獲最高階共諜將官吳石。吳石不是白色恐怖的受害者，而是國共兩黨都已經認證的高階共諜，鄭昨稱會出席是「希望每一個人都不需要再為個人政治信仰付出代價」。這是把板上釘釘的大咖共諜，當作受害者，等於完全符合中共的「烈士」敘事。

這對當年無故牽連而被濫捕與濫殺的真正受害者及家屬，是情何以堪。把出賣國家的人當主角來祭拜，是政治鬧劇，更把白色恐怖的時代悲劇，特意染紅了。

國民黨政權當年敗逃台灣，為防止共諜的滲透，國家暴力的行使非常普遍，也藉此鎮壓自由與民主呼聲及政權的挑戰者。許多案件與共諜無關，卻因被冠上為匪宣傳或通匪，而成「匪諜」或「叛亂犯」，就遭濫捕與濫殺。「白色恐怖」時期，是台灣民主黑暗期。

但對真正的共諜，中共派遣到台灣的地下工作人員，並不是為了維護台灣這家園，而是負責執行破壞顛覆任務。這些人就絕不能被視為白色恐怖的受害者，但包括鄭麗文等人，故意將兩者混淆。

把共諜當作白色恐怖下的犧牲者，是扭曲、是美化，是拿千千萬萬真正受害者，當作其戕害這塊土地的政治掩護。一如吳石案，該案是中共在台組織被破獲後供出，當時牽連甚廣，也造成一些冤案。監察院多年之後才有調查報告與糾正案，但不是為了平反吳石，而是其他受害者。監委還認為此案破獲有助穩定台海情勢與維護國家安全。現有網路謠言稱監察院已平反吳石，又是另一種混淆視聽的手法。

台北市馬場町紀念公園是當年許多白色恐怖受害者的槍決地點，其中，也包含吳石等真正的共諜。這些隱藏在真正受害者中的共諜，在台灣，繼續偽裝成白色恐怖下犧牲者面貌；在中國，則被官方高調紀念為「革命烈士」。

中國上月播諜戰劇「沉默的榮耀」，頌揚吳石。上海愚園路還有一塊紀念吳石的說明牌，提到他在該處交情報給中共人員。當中還寫到吳石在台時提供「台灣戰區戰略防禦圖」。

試問：這些絕密軍事情報給中共，是利是害。吳石這些共諜，是白色恐怖，還是紅色恐怖？

沒錯，當年確實有很多與國府政治信仰不同者，遭羅織罪名，但絕對不是吳石這類人。他深埋在黨國體系裡執行破壞，這不是言論自由，放在今日民主時代，也是罪證確鑿。這些「烈士」被槍決之地的馬場町紀念公園，現在居然成為中國遊客來台會造訪之處。鄭麗文今日要去這場「緬懷先烈」為主題的活動，是國民黨更往紅統傾向另一明證。

或許對少數還記得當年她是大學生時，在台大活動中心二三八社辦裡慷慨激昂表達台獨意識，原來也如共諜潛伏，都是「偽裝之術」時，或更能理解其人格的劇烈變身。不過，作為最大在野黨的黨魁，這般刻意敵我不分，是最糟糕的示範，也形同替現在的共諜開脫。

