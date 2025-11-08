立委轟鄭麗文：「追思」共諜 傷害中華民國

國民黨主席鄭麗文今出席「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，慰靈大會最主要追思對象是一九五〇年六月被處決的最高階共諜將官、國防部中將參謀次長吳石，鄭麗文代表國民黨出席，被解讀是敵我不分，接受中共史觀。 （記者廖振輝攝、中央社資料照，本報合成）

混淆價值觀、唱和中共認知戰、污辱白色恐怖受難者

國民黨新科主席鄭麗文今天預計出席由「台灣地區政治受難人互助會」與「台灣民主自治同盟（台盟）」等爭議統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念一九五〇年代中共安插在國民黨政府內部最高階共諜將官吳石。民進黨多名立委齊轟，吳石是背叛國軍、出賣國家不折不扣的叛徒，鄭麗文迎合中共立場、公然參加促統活動，透過混淆的價值觀唱和中共認知作戰，不僅是對白色恐怖受難者的污辱，對台灣而言更是極度危險的訊號。

鄭的行為 台灣極度危險訊號

民進黨立委王定宇說，吳石是背叛國軍、出賣國家、不折不扣的叛徒，鄭麗文在應向國軍致敬的「秋祭」，選擇出席統派活動「追思」共諜，完全站在中共立場，將叛徒吳石紀念為「先烈」，迎合中共敘事、傷害中華民國台灣與國軍，不僅是對台灣人民基本常識、認知的挑戰，更在顛覆國民黨支持者的基本信念。

王定宇警告，國民黨是台灣的政黨或者中共在台分支，要由藍營支持者決定，倘若選擇容忍、接受，那中華民國台灣就危險了，全民社會也應對中共透過其認知作戰體系，所傳散的混亂錯誤價值觀提高警覺，這對台灣而言是極度危險的訊號。

較韓國瑜訪中聯辦 更加嚴重

民進黨立委沈伯洋直言，該活動的主辦單位不只是統派「團體」，更包括已被中國收編的政黨「台盟」，等於鄭麗文不只直接參加統戰活動，更是參與受中國官方認可的政黨合作，比韓國瑜前幾年拜會中聯辦更加嚴重且危險。

沈批評，鄭麗文此舉不僅是對真正白色恐怖受難者的污辱，也企圖改變台灣歷史的敘事。他認為，鄭在競選黨主席時獲得中國幫助，現已然成為中國的「傀儡」，若藍營內部越來越多人跟進鄭的作為，真的非常危險，正藍軍應負起責任打破沉默。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤說，若當年吳石這群共諜成功，國民黨早就沒了，中華民國也不存在，這是歷史事實；祭拜共諜，是對所有白色恐怖受難者的再次羞辱，也傷害逃離中共統治而移居台灣的所有數百萬人。她強調，鄭的做法這不能簡化為政治思想的差異，而是嚴重的價值偏差，國家認同的悖離。

背書共諜 台灣人民決不接受

立委賴瑞隆也批評，鄭麗文此舉等同為中共史觀及共諜背書，若持續淪為中共統戰的旗子，相信台灣人民決不接受、也絕不支持。

民進黨發言人戴瑋姍質疑，鄭麗文上任後首場公開行程竟是向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是肯定共諜行為？該活動甚至安排中共在台統戰組織代表出席致敬，營造出「國共並肩」的政治畫面，主辦單位甚至以中國劇「沉默的榮耀」宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。

