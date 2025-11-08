為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    停砍年金 藍白拚12月三讀》賴指示：提升現役公務人員待遇

    2025/11/08 05:30 記者陳政宇／台北報導
    立委吳思瑤表示，總統賴清德非常關切年改議題，除勉勵民進黨團捍衛改革外，更指示行政部門提升現役公務人員的福利待遇，以及跨行業退休制度的衡平。（資料照）

    立委吳思瑤表示，總統賴清德非常關切年改議題，除勉勵民進黨團捍衛改革外，更指示行政部門提升現役公務人員的福利待遇，以及跨行業退休制度的衡平。（資料照）

    國民黨及民眾黨立委強勢通過停砍年金相關法案初審，力拚今年底前三讀闖關，執政黨如何拆招備受關注。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤表示，總統賴清德非常關切年改議題，除勉勵民進黨團捍衛改革外，更指示行政部門提升現役公務人員的福利待遇，以及跨行業退休制度的衡平。

    正視跨行業退休制度的衡平

    藍白推動「反年改」修法來勢洶洶，吳思瑤受訪指出，在府院黨或行政立法部門的相關會議中，年改一直是關鍵議題。賴總統勉勵民進黨團要捍衛改革，即便面對國會生態可能寡不敵眾，仍期許並要求黨團堅定作戰。

    吳思瑤說，賴總統特別在乎對現役公務人員的工作保障，認為這才是基石，包括連續為軍公教加薪，並交代行政部門要擴大福利待遇、或提供各方面的支持計畫；賴總統也責成行政部門，必須正視不同行業間不夠衡平、相對剝奪感的問題，並提出更具體的作為。

    針對國民黨團預告今年內三讀停砍年金法案，吳思瑤說明，民進黨拉出一個新戰場，將年改從過去只聚焦公教退休制度，拓展至其他行業的均衡討論；黨團亦提出相關法案，包括新台幣三四五億元補強社會退休制度的「財劃法」暫行條例草案，以及國民年金修法，負責任地照顧國人及各行業。

    此外，民進黨團所提「國民年金法部分條文修正草案」，經昨天院會交付衛環委員會審查。黨團幹事長鍾佳濱說明，國民年金是社會福利，中央跟地方應共同承擔，故提案將中央跟地方的分擔比例明文入法，由現行的中央全部負擔，修正為中央與各級政府共同承擔。

