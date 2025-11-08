接受本報「官我什麼事」專訪》藍白要停砍年金 阮昭雄：不只公教 勞工權益也該思考

藍白停止公教年改的相關修法，拚十二月三讀闖關。行政院副秘書長阮昭雄表示，這個議題要從全面來看，不是只照顧到公教階層，廣大勞工朋友權益也應該思考。（記者張家睿攝）

藍白停止公教年改的相關修法，立院已完成初審，全數保留送出委員會，預計一個月冷凍期過後，拚十二月三讀闖關。行政院副秘書長阮昭雄接受本報「官我什麼事」專訪時表示，這個議題要從全面來看，不是只照顧到公教階層，廣大勞工朋友權益也應該思考。他也提到，國民黨提出的很多議案，是否有充分跟社會溝通、對話，其實國民黨內部必須去深思。

阮昭雄指出，年改議題引起社會大眾關心，行政院也有跨部會研討，並與民進黨團做互動與溝通瞭解；對於公教部分，在野黨有他們處理的方式，但這個議題應從全面性來看，很多年金都有財務困難，未來勞保要不要處理？不是只照顧公教階層，還有廣大勞工朋友的權益。

對於國會朝小野大，相關修法恐碾壓通過，阮昭雄提到，民主社會溝通過程必須周延，無論是蔡政府或賴政府，都很重視社會對話，但國民黨提出的很多議案，是否有跟社會溝通、對話，其實國民黨內部必須深思。如果對話過程不夠充分，會造成很大傷害與問題。

阮昭雄說，若端看未來民意的發展，他仍樂觀以對，因為明年要舉辦地方選舉，縣市首長得票率不是十幾趴就能當選，幾乎是要過半才能勝選，這是不是能改變未來國民黨的路線？

國民黨主席鄭麗文紅統色彩是否影響國安十七項策略修法與推動「國安十法」，阮昭雄坦言，「我們當然也很擔心」，推動相關修法過程當中，政院會全力以赴。大家看到共機共艦不斷繞台，用無所不用其極的手段干擾台灣，甚至此次國民黨主席選舉，連國民黨的人都承認有中國介選，表示敵外勢力介入非常嚴重，期待朝野對國家安全都能全力以赴。

