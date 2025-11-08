藍刪總召兩年條款 傅可望爭取連任

立法院國民黨團修改內規，刪除總召「連選得連任一次」規定，總召傅崐萁可望續任。（資料照）

立法院國民黨團總召傅崐萁將在本會期、明年一月屆滿，國民黨團書記長羅智強、立委鄭正鈐等三十八人提案，並在昨天黨團大會突襲，表決通過刪除總召「連選得連任一次」規定，傅崐萁可望爭取連任。不少藍委對黨團做法大表不滿，痛批毫無討論，直接下達命令表決。據了解，黨內反對派串聯不排除在下次黨團大會發難。

痛批沒收討論、沒有民主

根據「國民黨立法院黨團組織運作規則」、「國民黨立法院黨團總召集人、書記長、首席副書記長選舉辦法」規定，總召「連選得連任一次」，任期最長兩年，若想修改規定，必須在黨團大會提案討論。國民黨團昨在黨團大會以表決方式，通過取消總召最多只能當兩年的限制，外界質疑是在幫傅崐萁的連任鋪路。

不具名藍委稱，羅智強在黨團大會中，無預警拿出三十八名藍委希望取消總召任期限制的連署書，希望進行處理，很多人都認為可以提出來討論，不宜立即處理，但羅仍要大家先表決是否表決，經二十四人表決通過後，再表決同樣二十四人贊成通過，刪除總召「連選得連任一次」規定，也有原本連署的立委，沒有投贊成票。

據了解，立委賴士葆當場表達反對，並質疑若總召得以無限期連任，那黨團書記長、首席副書記長是否也要比照辦理；也有藍委認為，此舉不利黨團運作，甚至對傅崐萁也是負面操作，民進黨立委林淑芬曾批評民進黨團總召柯建銘「毫無討論，直接下達命令」，現在國民黨也要比照老柯當萬年總召，沒收討論、沒有民主嗎？另有藍委指出，根本不知道有連署這件事，提案是臨時拿出來的，事前沒有人知道，實在不懂為什麼堅持要用突襲的方式立即表決。

贊同的藍委則表示，民進黨、民眾黨都沒有總召連任的限制，現在朝野競爭激烈，需要一個大家都能認可的領導人，若貿然換人，好不好不知道，照現在的步調穩定走下去才是正確的。

諮詢林德福？ 鄭：子虛烏有

先前傳出國民黨主席鄭麗文諮詢資深藍委林德福接任黨團總召，鄭麗文昨受訪時澄清，黨團相關決議或內部選舉，她都不會過問，尊重黨團自主。有關諮詢林德福的傳聞，鄭說，完全是子虛烏有。

傅崐萁昨天未出席黨團會議，他說，修連任條款對於藍、綠、白在立法院是否「武器均等」至關重要，尤其民進黨團總召可連選得連任，能夠保持相當一定的戰力。畢竟擔任總召要有相當經驗，才可以帶領黨團在詭譎多變的環境中面對所有挑戰。

至於是否有意爭取續任總召，傅崐萁表示，現在還不急，黨內有黨內程序，最重要的是國民黨要團結，在野力量絕對不可以被削弱，大家要群策群力。

