    首頁 > 政治

    今將參加白色恐怖秋祭 敵我不分 鄭麗文追思共諜

    2025/11/08 05:30 記者蘇永耀／台北報導
    最高階共諜吳石官拜至國防部中將參謀次長，洩密被捕判處死刑。圖為「中央日報」當年頭版刊登國防部處決吳石四叛逆新聞。（記者陳鈺馥翻攝）

    國民黨新任黨主席鄭麗文甫上任一週，透過公開活動，展現其強烈政治傾向，今天將參加一場「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。這場大會主要追思對象，是一九五〇年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。吳石官拜至國防部中將參謀次長，曾將國軍在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交中共領導層，來台後繼續從事地下工作而遭捕獲，判處死刑。

    最高階共諜吳石 洩密被捕處死

    綠營：鄭出席追思 肯定共諜？

    吳石被中共奉為「烈士」，近期並透過電視劇宣揚其「事蹟」。鄭麗文今日將代表國民黨出席，民進黨批判這是敵我不分，接受中共的史觀。這種敵我錯置的心態，難道鄭麗文是肯定共諜行為？

    這場活動由「台灣地區政治受難人互助會」舉行，地點選在吳石等人被槍決的台北市馬場町紀念公園。根據採訪通知，活動主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，並稱馬場町紀念公園，正是吳石等烈士「就義犧牲」的歷史現場。還提到今年秋祭將邀請鄭麗文，一同「追思先烈」。願「沉默的榮耀，不再沉默」。

    主辦單位所稱的「沉默的榮耀」，即中共官宣近日力捧宣揚吳石「烈士」的電視劇劇名，中國國台辦發言人上月還稱許該劇彰顯了「中國共產黨人和革命先輩為實現人民解放、國家統一而奮不顧身的大無畏精神」。

    今日下午在馬場町紀念公園的追思活動，鄭麗文將出席並致詞。流程中還包括「台灣民主自治同盟」向在台灣犧牲烈士致敬。不過，台盟並非台灣政治組織，而是在中共政權下的所謂「民主黨派」，為對台統戰組織之一。

    熱門推播