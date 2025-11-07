烏戰啟示 國防部：盼推軍民無人機競賽

民進黨立委陳冠廷昨質詢表示，希望國防部可以跟教育部合作推廣無人機競賽，編列國防教育預算給予年輕學子激勵，他以嘉義縣「溪口國中無人機隊」（見圖）為例指出，溪口雖是全縣最老化的山區鄉鎮，但同時也是全縣最早從國中開始培養最新尖端科技人才的基地，學子甚至具備修繕微型無人機的能力，盼進一步透過競賽模式從小培養理工人才，有益於未來整體產業發展。（資料照）

烏克蘭抵抗俄羅斯全面侵略逾三年，利用無人機等無人載具守衛家園屢創戰功。針對立委關切是否效仿烏國軍團採取獎勵、激勵制度提升無人機操作手的效能，國防部昨指出，國軍對烏克蘭「積分」作法有所掌握，與各國交流後現正觀察將「無人機競賽」納入未來規劃中，盼未來有機會籌辦軍或民之間的無人機競賽，提高無人機操作手的純熟度。

顧立雄：支持跨部會推動競賽

立法院外交及國防委員會昨邀請國防部長顧立雄專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」，並備質詢。

民進黨立委陳冠廷質詢時關切，烏克蘭出現無人機部隊的「軍團獎勵制度」，即透過擊中目標累積得分，以激勵型的方式鼓勵飛手拚戰果，制度實施一年後俄軍傷亡顯著雙倍增加，詢問國軍是否有採取或效仿規劃。

國防部作計室次長連志威中將答覆，國軍有掌握烏克蘭透過積分方法激勵官兵，所以現在也藉由與各國交流的方式，觀察「無人機競賽」，納進未來包括社團建置等項目當中。

連志威強調，待無人機逐漸籌獲後，希望未來有機會在國內籌辦不管是軍或民之間的這種無人機競賽，以提高操作手在執行的純熟度，並激勵其作為。

顧立雄也指出，除軍中舉辦無人機競賽外，在跨部會的部分，基於全民國防理念，國軍也會來支持。

立委促與教部合作 激勵學子投入

陳冠廷回應，他非常鼓勵這件事，希望國防部可以跟教育部合作，開始編列國防教育預算給予年輕學子激勵，他以嘉義縣「溪口國中無人機隊」為例指出，溪口雖是全縣最老化的山區鄉鎮，但同時也是全縣最早從國中開始培養最新尖端科技人才的基地，學子甚至具備修繕微型無人機的能力，盼進一步透過競賽模式從小培養理工人才，有益於未來整體產業發展。

國防部昨指出，盼有機會籌辦軍民無人機競賽，提高無人機操作手的純熟度。圖為花防部無人機競賽。（軍聞社）

