抗議藍白年改只顧公教 民團：國民年金何時有8000元

台灣經濟民主連合昨在立院外演出行動劇，諷刺公教年改樓地板三萬二一六〇元，「國民年金何時有八千？」（記者田裕華攝）

立法院司法及法制委員會昨初審通過「反年改」相關草案。為抗議藍白兩黨反改革，台灣經濟民主連合昨在立院外演出行動劇，強調我國退休公教人員優渥福利與農民、勞工及國民年金被保險人退休經濟安全保障不足的巨大落差，呼籲立院應優先通過民進黨團所提「財政收支劃分法修法草案」，保障不分職業的全體國民，最低老年退休經濟安全保障至少有八〇〇〇元，再來處理公教年改的再修正。

籲退休保障 至少是公教樓地板的四分之一

經民連智庫研究員黃亭偉指出，今年九月公務人員的每月退休金平均為五萬〇三九五元、教育人員平均為五萬七九七三元；與此同時，今年全國最低生活費標準，台北市為每人每月兩萬〇三七九元，台灣為每人每月一萬五五一五元，顯示公教人員的每月平均退休金，已是最低生活費標準的兩倍以上。

黃續指，前一波年改，立法院已定下公教人員退休金最低保障金額樓地板為三萬二一六〇元，若原領退休金就低於「最低保障金額」者，則可以領取十八％的優惠存款利息；相對於國家對公教人員的優渥保障，台灣有五〇萬農民月領八一一〇元老農津貼；近一九〇萬勞工，平均每月勞保退休給付一萬九三〇〇元、勞退六〇〇〇元，合計只有二萬五三〇〇元，其中，有近十八萬人月領不到一萬元，平均月領五〇〇〇元。此外，一五〇萬國民年金請領者，平均月領三九九六元，另還有近四十萬人月領僅一〇四四元。

他並強調，截至去年底，我國六十五歲以上人口約四四八萬餘人，約有半數每月領取之老年或退休社會給付金額未達八〇〇〇元。經民連呼籲，藍白黨人在積極維護退休公教人員權益的同時，「莫忘世上苦人多」，應讓工農國保等全體國民退休時至少要有公教人員樓地板的四分之一。

