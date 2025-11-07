藍白停砍年金 政院：增現職離退誘因

行政院人事行政總處給與福利處長陳素枝昨在院會後記者會表示，退休人員若停止調降替代率、隨現職待遇調整，退休人員與現職人員所得會越來越接近，進而增加現職人員離退誘因。（資料照）

藍白停止公教年金相關修法，力拚十二月三讀闖關，行政院人事行政總處給與福利處長陳素枝昨在院會後記者會表示，退休人員若停止調降替代率、隨現職待遇調整，退休人員與現職人員所得會越來越接近，進而增加現職人員離退誘因，建議從繳費義務與累計給付的平衡性來探討問題。

按CPI調整年金 對現職人員不公平

國民黨團提出停止公教年改的相關修法，重點包括：退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。相關修法已完成初審，全數保留送出委員會，預計一個月冷凍期過後，交付院會表決拚三讀創關。

行政院發言人李慧芝指出，二〇一八年展開年改以來，政府持續挹注退撫基金，目前已達二五九〇億元，公教退撫基金原訂會在二〇四九、二〇四五年用完；如果現在停止調降所得替代率，公教退撫基金分別會提前在二〇四二年和二〇四〇年用完。

陳素枝說，此次修法要求月退休金能隨現職人員待遇調整，但現行「退撫法」已有調整機制，若CPI成長率累積達到正負五％時就能啟動調整，另外每四年也會定期檢討，若又要恢復月退休金隨現職調整，就會造成雙重調整機制，也對基金造成雙重負擔，加重財務缺口。

在野立委提案也要求月退休金直接按CPI調整，陳素枝舉例說，以二〇二四年為例，公教現職人員調薪四％，而當年CPI成長率為五．五一％，按照當前提案，退休金就要調五．五一％，對現職人員相當不公平，提案不該成立。

立法院昨審通過停砍教職員退休金的修法草案，教育部提出的報告指出，今年退休教育人員月退休所得總平均約五．八萬元，八十五％月領五萬元以上；若依修法通過，預估高達九十二．一三％月領逾五萬元，最高享月領九萬八千餘元。

教部估10年須再撥補1600億 全民負擔

教育部書面報告指出，依精算結果，因二〇二三年初任人員個人專戶新制的實施，教育人員退撫基金用罄年度將從二〇四五年提早至二〇四二年；若要維持在原來二〇四五年，須由政府預算撥補金額，照十年撥補方案估算，教育人員總計一三六〇億元。

教育部說，若修法自二〇二四年一月一日起停止調降退休所得，十年須再增加撥補一六〇〇億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

教育部表示，如依現行規定調降至二〇二九年，且不考量CPI調整情形，平均約為五．三萬元；倘納入未來CPI調整，估算平均約為五．七萬元，應足以保障退休生活，建議維持現行規定。

