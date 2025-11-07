救國團遊說修黨產條例 排除附隨組織

救國團各縣市主委昨赴立法院拜會院長韓國瑜，表達希望立院修正黨產條例，讓救國團排除在國民黨附隨組織之外。（記者叢昌瑾攝）

葛永光：鄭麗文允全力支持 黨產會：法院已認定是附隨組織

救國團全國各縣市主委昨赴立法院拜會院長韓國瑜，救國團主任葛永光表達希望立院能協助處理「黨產條例」第四條修正草案，讓救國團排除在國民黨附隨組織之外，並在本會期通過。除了與會的國民黨立委表達支持外，葛還透露，國民黨主席鄭麗文昨參加他們的工作會報，現場也宣示對救國團在立院的修法會全力支持。

拜會韓國瑜 盼立院協助修法

對此，黨產會委員表示，救國團是不是國民黨的附隨組織，黨產會經調查及委員會議早已做出處分，認定救國團是國民黨的附隨組織。救國團對此不服，案件送到台北高等行政法院，北高行也認定救國團是國民黨附隨組織，目前該案已上訴到最高行政法院。

黨產條例第四條定義之黨產條例適用組織，包括：「一、政黨：指於中華民國七十六年七月十五日前成立並依動員戡亂時期人民團體法規定備案者。二、附隨組織：指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務及業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。」國民黨立委游顥提案在第二項增加「但曾隸屬於國家者，不在此限」，將救國團排除在國民黨附隨組織之外，讓財產不被清算。

葛永光表示，救國團昨開工作會報討論黨產條例的修正，其中最重要的就是當初成立時是政府組織，希望能修法讓救國團排除在黨產條例外，因為既然是政府組織，怎麼會是國民黨的附隨組織呢？

葛永光更透露，鄭麗文特別來參加工作會報，她並在現場宣示，「國民黨對於救國團在立法院的修正，他們也全力的支持」。葛說，這個提案僅涉及救國團本身，「所以我們希望這個會期能夠全力的通過」。葛說，他們也已拜會過國民黨團總召傅崐萁、書記長羅智強和民眾黨主席黃國昌與民眾黨立委，他們也都表示支持。

