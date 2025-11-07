藍白再表決輾壓年改 綠：退撫基金加速破產

年金改革戰火延燒，國民黨立委王鴻薇（右圖）指出，停砍年金確實會增加政府財政負擔，但廿年撥補四四六〇億元，與五年內台電虧損四五〇〇億元相比，這筆金額未達拖垮全民財政的程度。民進黨立委吳思瑤（左圖）則說，停砍退休金恐導致退撫基金加速破產，現職人員領不到退休金，「切莫讓鐵飯碗成為破飯碗！」（資料照）

停砍教職員年金全案送協商 國民黨團：年底前可望三讀

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議昨天初審通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案」。國民黨和民眾黨立委再度聯手表決，輾壓通過將攸關終止退休所得替代率遞減、退休所得隨在職人員調薪計算、退休所得隨消費者物價指數（CPI）累計成長率調整等條文，全數保留送朝野黨團協商；國民黨團也預告，年底前可望完成三讀修法。

王鴻薇稱20年撥補4460億 不會拖垮財政

年金改革戰火延燒，司委會五日初審通過「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」後，昨與教委會聯席審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案」，朝野激烈過招。

國民黨立委王鴻薇指出，國家面臨軍警消及教師全面缺工問題，此次修法是「停砍」、而非「恢復」過去制度。王坦言，停砍年金確實會增加政府財政負擔，但廿年撥補四四六〇億元，與五年內台電虧損四五〇〇億元相比，這筆金額未達拖垮全民財政的程度。

吳思瑤憂現職人員 恐領不到退休金

民眾黨立委張啓楷說，我國是法治社會，當基金不足額支付，政府依法該撥補就撥補，若違法不撥補就是不負責任的「渣男」。

對此，民進黨立委吳思瑤回顧，年改設置最低保障金額，目的是為維持退休人員的基本生活，而非像在野黨所說「拿去繳房貸」，社會難以接受；若以犧牲現職教師權益來換取停砍退休金，恐導致退撫基金加速破產，現職人員領不到退休金，「切莫讓鐵飯碗成為破飯碗！」

對於在野黨認為「國家財政能承擔年改基金缺口」的說法，吳思瑤反駁說，這完全沒有財政紀律的觀念，預算的撥用絕非挖東牆補西牆，國防或台電預算各有編列項目，不能用簡單一句「國家有錢」就混淆視聽。

條文逐條審查完畢後，朝野立委及官員對所有條文皆未達成共識。主持會議的司委會召委翁曉玲裁示，議程討論事項各條保留，全案審竣，須交由朝野協商，提請院會公決。民進黨立委當場表達異議，但經表決，不敵藍白人數優勢。

國民黨團表示，預計年底前可望完成三讀修法，政府有義務為退休公教人員找回基本的公平正義，未來朝野協商時，奉勸執政黨不要再拖延修法，拿出配套措施，才是該做的事。

