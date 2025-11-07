明年APEC在中國 陸委會示警：情況不會比2014好

陸委會發言人梁文傑昨日表示，明年APEC情況一定不會比二〇一四年好，會努力堅守台灣會員國的地位和尊嚴。（資料照）

二〇二六年亞太經合組織（AEPC）將在中國深圳舉辦，中國國台辦聲稱，將按照「一個中國」原則和APEC有關諒解備忘錄的規定及慣例處理「台灣地區」參會事宜。陸委會發言人梁文傑昨日表示，明年APEC情況一定不會比二〇一四年好，會努力堅守台灣會員國的地位和尊嚴。

努力堅守台灣會員國尊嚴

梁文傑指出，對岸立場已經表示非常清楚，如果我方要參加明年在深圳舉辦的會議，前提是要符合「一個中國原則」。至於什麼是符合一中原則，大家可以參考二〇一四年APEC也是在中國舉辦，當時我方派前副總統蕭萬長參加，但中方在整個過程當中，不斷用各種方式貶低我會員國地位，例如不按照慣例派特使來提出邀請，而是派國台辦副主任過來，將此當成兩岸之間的事。

請繼續往下閱讀...

梁文傑談及，蕭萬長當時在會議期間，與美國務卿凱瑞、日本首相安倍晉三分別舉行雙邊會談，我方都收到中國的抗議，一直會議結束回國才敢對外透露有這個會談。

梁文傑批評，二〇一四年還是馬英九總統執政，當時尚且如此，明年APEC情況一定不會比二〇一四年好，所以各種狀況都會審慎評估，也會努力堅守台灣會員國地位和尊嚴。

此外，中配錢麗在其臉書帳號宣揚武統，遭廢止台灣身分與戶籍，目前退回「長期居留」狀態。梁文傑警告，錢麗倘若涉及「武統台灣」相關言行沒有改變的話，政府不得不依法處理她的長期居留許可。

陸委會近日也公布最新數據，今年一月至十月國人赴中後，失聯、遭不當留置盤查或關押的人數有一七八人，較去年全年五十五人增加逾三倍。梁文傑對此表示，數量暴增原因有兩個，跟國人當車手詐騙及中共打擊宗教有關。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法