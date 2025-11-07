為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    上海兄弟隊徽抄襲風波延燒 體育統戰 陸委會：有公司拉大批球員赴中

    2025/11/07 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    中國「上海兄弟」Logo與中職中信兄弟相似，引發外界質疑是否涉及體育統戰。（圖：翻攝自網路）

    中國成立中國棒球城市聯賽（CPB），明文要求三十人球隊中「台港澳球員不少於十人」，而且其中一支球隊的Logo與中職中信兄弟高度相似。外界質疑此事是否涉及體育統戰？陸委會發言人梁文傑昨表示，在背後運籌帷幄的是一間和職棒聯盟、棒協合作的運動行銷公司，他們想要把台灣經驗複製到對岸，甚至要把大批球員拉到對岸去。

    據新華社等中國官媒報導，CPB中國棒球城市聯賽九月廿八日宣布正式成立，是中國棒球邁向市場化、商業化的重要探索，預計從二〇二六年開始，用三年時間推動中國棒球職業化。

    根據CPB在社群平台小紅書的官方宣傳，球隊架構為三十人，「中國本土球員不少於十人、台港澳球員不少於十人」。

    近日更傳出，CPB已組成五支球隊，其中「上海兄弟隊」Logo上的Brothers字樣和大象圖示，與台灣的中職中信兄弟Logo高度相似，引發台灣網友不滿；中信育樂公司日前回覆，若有相關侵權將採取必要措施。

    「盼中信球團能對外說明」

    對此，梁文傑在陸委會記者會表示，希望中信球團能夠對外說清楚此事，畢竟三十幾年的球隊，雖然所有權是老闆的，但品牌是所有球迷用熱血、青春和回憶一起建立起來的，這不是老闆可以自行處分和決定、隨意破壞的。

    梁透露，據了解，在背後運籌帷幄的是一間和職棒聯盟、棒協合作的運動行銷公司，他們想把台灣經驗複製到對岸，甚至把大批球員拉到對岸去，陸委會正密切注意。

    梁文傑強調，棒球運動需長期積累才能受到大家的擁護，據他所知，棒球在中國是非常邊緣的運動，突然之間要成立職棒聯盟，讓人超乎想像，到底是出於市場原因，還是政治動機，陸委會都會關注。

