亮票被起訴 趙少康辯稱無犯罪動機

前中廣董事長趙少康在七二六罷免案投票時亮票，北檢依違反選罷法起訴並請法院從重量刑。（資料照）

前中廣董事長趙少康在今年七二六罷免案投票時發生亮票行為，昨天台北地檢署偵查終結，依違反選罷法起訴並請法院從重量刑。對此，趙少康回應，自己沒有犯罪動機，也不需要亮票給大家看，只是不小心被媒體拍到，「其實記者不應該去（拍）的啦！」

檢稱犯後態度差 趙：主觀認定

趙指出，檢察官希望法院對他從重量刑，讓他相當錯愕，而且檢方說他犯後態度不好，這也很奇怪，完全是一種主觀認定。他說，九月間開庭時，當時檢察官的態度蠻好的，他也告訴檢察官希望不要起訴，或是緩起訴，並表達以後自己會很小心；在八二三公投時，他也沒有再給媒體看了，這就表示自己絕未再犯，自認犯後態度很好。而且當初台北市大安分局傳他應訊時，他完全沒有更改時間，並當場表達希望轉呈檢察官，如果可以緩起訴，他願意繳交公益代金，「我沒有不認罪」。

趙強調，自己從未投過罷免票，這是第一次，罷免票很小張，與選舉票不一樣，而且事發當時他目視前方，沒有看罷免票的正反面，「其實記者不應該去（拍）的啦！」媒體拍了後他也沒有注意到，直到把票投入票櫃前，那時候才把票轉過來，檢察官卻說他兩次故意亮票，「我覺得這是檢察官個人認定的問題，反正到時候去法院，我不是故意亮票。」

趙少康還說，社會上都很清楚，他有沒有要罷免國民黨立委羅智強，自己是反對罷免的，當時沒有去非洲看動物大遷徙，留下來投票，當然是反對罷免羅智強，「我需要亮票表示態度嗎？不需要嘛！」他並稱自己沒有犯罪動機，也不需要亮票給大家看，只是不小心。

