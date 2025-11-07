基隆幽靈連署 張淵翔等7被告均緩刑 檢提上訴

前基隆市政府民政處長張淵翔等7被告涉不實連署罷免，基隆地方法院判處給予緩刑，基隆地檢署昨提起上訴。（資料照）

基檢：7嫌未第一時間坦承犯行 不應給予緩刑

國民黨基隆市黨部前主委吳國勝勾結時任基隆市政府民政處長張淵翔，透過戶政系統查核罷免提議人名冊正確性，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，基隆地方法院審理後，將吳等七名被告依違反個人資料保護法等罪，判處各十月至一年十月徒刑，緩刑二至三年不等。基隆地檢署認為，吳等七人未第一時間坦承犯行，犯後態度不佳，法官卻給吳等七人緩刑機會，損及民眾對於參政權及公職人員公正性的印象甚鉅，昨提起上訴。

損及民眾對參政權公正性印象

吳國勝被控勾結時任張淵翔等人，利用戶役政系統篩選連署名單，再找人謄寫提議人名冊，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪案，本案爆發後，輿論譁然。基隆地檢署起訴後，基隆地院九月卅日依違反個人資料保護法等罪，判處張淵翔、吳國勝各一年十月徒刑，皆緩刑三年、褫奪公權二年；另五人各處十月至一年二月徒刑，亦皆緩刑二至三年並褫奪公權。可上訴。

基檢收判後認為，吳國勝、張淵翔等七人在偵查期間，未第一時間坦承犯行，犯後態度不佳；由於吳等七人分別具有公職、民意代表、投入民意代表選舉，與參與公共事務的經驗，卻共謀、且有系統性地相互配合，大規模濫用個人資料犯案，與一般違反個人資料保護法犯罪手法不同。

主任檢察官黃聖強調，吳等七名被告損害民眾對於參政權及公職人員公正性、廉潔性的印象甚鉅，並不適合給予吳等七人緩刑，法院判處吳等七人緩刑不妥，因此依法提起上訴。

