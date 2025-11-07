迎戰2026新北市長選舉》蘇巧慧：市民是面試官 我準備很久了

民進黨籍立委蘇巧慧6日於立法院接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

二〇二六年新北市長選戰提前開打，民進黨選對會建議徵召立委蘇巧慧出戰，爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然也公開形象照，藍營呼聲甚高的台北市副市長李四川仍未明確表態，民眾黨主席黃國昌磨刀霍霍，未來是否「藍白合」或形成「三腳督」態勢，值得觀察。

蘇巧慧昨表示，大家都在爭取服務新北市民的機會，市民是面試官，她準備很久、也準備好了，這一年來踏遍新北每個地區，見到非常多人事物，有扎實的地方連結和未來規劃，她的觀念最新、執行力最強，將按照節奏積極爭取市民認同。

劉和然公布一系列形象照

劉和然公布一系列形象照，展現「年輕、專業、準備好了」的形象。劉和然表示，從幕僚到領航者的轉變，希望讓大家看到，不論是政務現場還是鏡頭前，他始終用專業和熱情面對；他宣示「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待」。

李四川否認月底會宣布參選

國民黨籍新北市議長蔣根煌透露，待李四川處理輝達案告一段落，最快月底會宣布是否參選；李四川回應，「不知道消息是哪裡來的，但是謝謝議長期待」，強調選舉沒有比輝達進駐台灣、進駐台北市重要，「先把輝達做好」，同時「恭喜屏東的女兒」蘇巧慧，為她加油。

黃國昌說，他爭取代表民眾黨參選新北市長不會有任何改變，預計明年二月一日成立競選辦公室。

