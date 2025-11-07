為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    基市府副發言人太多 遭疑「過水」選議員

    2025/11/07 05:30 記者盧賢秀／基隆報導

    基隆市政府發言人體系最多時達七人，副發言人林祐德前天開第一槍，辭職投入市議員選舉，市議員質疑市府養那麼多位副發言人，坐領高薪卻未為市府政策辯駁，過個水就去選舉。市府發言人兼民政處長呂謦煒表示，副發言人依事件的輕重緩急決定說明的層級和對象，蒐集回報媒體輿論，不是「過水」。

    呂謦煒︰依輕重緩急決定誰發言

    基隆市府發言人體系全盛時有七人，包括發言人呂謦煒、余治明，副發言人林祐德、吳禹辰、林廷翰、張家馨、曾冠誠，林祐德前天辭職準備參選中山區議員，現仍有六人，傳出還有其他副發言人準備投入下屆議員選舉。

    市議員張之豪、張顥瀚和鄭文婷昨質疑市府養那麼多位副發言人，沒見過他們出來說明政策，坐領高薪，洗個名稱、過個水去選舉，合適嗎？處長日理萬機還要出面承擔重任，副發言人們到底在做什麼，有為政策辯駁說明嗎？

    呂謦煒表示，依事件的輕重緩急決定出面說明的對象和層級，可能由各局處自行回應，或者是透過發言人體系來回應，副發言人除了對外說明，還有蒐集回報媒體輿情等工作，不是「過水」，選舉是他們自己的生涯規劃。

