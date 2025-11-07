為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北市下屆議員選舉 戴錫欽：拚藍單獨過半

    2025/11/07 05:30 記者董冠怡／台北報導

    中選會日前已公布二〇二六年九合一選舉將於十一月廿八日投票，國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽昨天表示，國民黨目標最低門檻是卅一席，也願意跟民眾黨合作，才能在現有六十一席掌握過半；若民眾黨力挺台北市長蔣萬安連任，蔣可去幫民眾黨候選人站台，他會負責跟黨內議員協調。他也列舉歷任台北市長讓市民有感的政績，認為蔣萬安不能再靠形象包裝，必須拿出更多政績爭取選民支持。

    戴錫欽指出，國民黨議員原佔卅一席，因李彥秀、徐巧芯和王鴻薇轉戰立委成功，目前剩下廿八席，明年議員選舉最低門檻至少要單獨過半，才能掌握多數席次，所以提名人數一定會超過卅一人，但也願意在維持國民黨每一行政區既有當選席次前提下，誠心跟民眾黨合作。

    戴錫欽另細數前市長馬英九、郝龍斌、柯文哲的政績，包括規劃興建運動中心、小巨蛋、舉辦花博、開啟雙城論壇、西區門戶計畫、世大運；蔣萬安上任後協助善後台北大巨蛋並啟用、輝達落腳台北市，雖具現任執政優勢，連任機率過半，但也須端出更多實質政績，爭取選民認同，不能再倚賴形象包裝。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播