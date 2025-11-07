北市下屆議員選舉 戴錫欽：拚藍單獨過半

中選會日前已公布二〇二六年九合一選舉將於十一月廿八日投票，國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽昨天表示，國民黨目標最低門檻是卅一席，也願意跟民眾黨合作，才能在現有六十一席掌握過半；若民眾黨力挺台北市長蔣萬安連任，蔣可去幫民眾黨候選人站台，他會負責跟黨內議員協調。他也列舉歷任台北市長讓市民有感的政績，認為蔣萬安不能再靠形象包裝，必須拿出更多政績爭取選民支持。

戴錫欽指出，國民黨議員原佔卅一席，因李彥秀、徐巧芯和王鴻薇轉戰立委成功，目前剩下廿八席，明年議員選舉最低門檻至少要單獨過半，才能掌握多數席次，所以提名人數一定會超過卅一人，但也願意在維持國民黨每一行政區既有當選席次前提下，誠心跟民眾黨合作。

戴錫欽另細數前市長馬英九、郝龍斌、柯文哲的政績，包括規劃興建運動中心、小巨蛋、舉辦花博、開啟雙城論壇、西區門戶計畫、世大運；蔣萬安上任後協助善後台北大巨蛋並啟用、輝達落腳台北市，雖具現任執政優勢，連任機率過半，但也須端出更多實質政績，爭取選民認同，不能再倚賴形象包裝。

