大罷免2度向媒體「展示」選票 趙少康亮票起訴 檢求處重刑

趙少康7月26日在大罷免案投票時，涉將罷免票舉胸前亮票，供記者拍攝，走到投票匭前，又再次亮票。檢方昨起訴，請法院從重量刑。（資料照）

國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康今年七月廿六日在大罷免案投票時涉嫌亮票，他九月間赴台北地檢署應訊後還對媒體說：「沒有亮，哪有亮？展示票，沒有亮」；不過，檢方調查後認定他故意兩度亮票給媒體拍攝，昨依違反公職人員選舉罷免法起訴，並指趙態度「顯不足取」，請法院從重量刑。

舉胸前供拍照 投票匭前再亮票

檢方調查，七月廿六日上午九時許，趙少康由國民黨立委羅智強陪同，前往北市大安國中投票。他在完成圈選後，朝投票匭行進之際，明知教室外有眾多媒體記者持攝影器材朝教室內拍攝，涉嫌將罷免票平舉胸前亮票，供記者拍攝圈定内容後，隨即罷免票自胸前放下，繼續前行並低頭檢視手中罷免票，他走到投票匭前，又再次亮票。

亮票事件發生後，趙少康原本的回應是：「不小心露出正面，這是錯誤示範」；但九月間前往地檢署接受偵訊後卻對媒體說：「你們記者在那麼遠的地方，我這樣晃一晃，怎麼知道正面還是背面」、「誰知道你們有的拿長鏡頭？有的定格拍的，我們怎麼會知道？只是表示有投票而已，並沒有故意要亮」、「我覺得這事情勞師動眾，浪費司法資源」等。

檢：辯稱非故意 態度顯不足取

檢方認為，趙少康多次參與重要選舉活動，或親自擔任候選人，對不得亮票規定知之甚詳，仍於罷免投票過程中刻意違反法律規定，出示其圈定內容，事後又飾詞推託，辯稱並非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取。公職人員選罷法規定，投票人圈定後不得將圈定內容出示他人，違者可處兩年以下徒刑。

