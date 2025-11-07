年金改革不該半途而廢 蔡英文：只靠政府救不了退休金

前總統蔡英文喊話強調，「年金改革，不該半途而廢；只靠政府預算，救不了大家的退休金」。（資料照）

國民黨、民眾黨挾人數優勢，聯手在立院初審通過「停砍公教年金」相關草案。前總統蔡英文昨在臉書表示，「年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金」，若再走回頭路，加重基金的財務負擔、提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法，也必將嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。

馬英九交接時 特別交代要完

蔡：若走回頭路 把問題丟後代

蔡英文指出，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。她在總統任內，為了讓國家財政永續推動年金改革，這也是前總統馬英九在交接時，特別交代要完成的工作。過去，年金改革引發許多風風雨雨，直到她卸任時，心中只有「感謝」兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓一個「體制健全、體質良好」的年金制度，就此逐漸穩固。

蔡英文指出，從年金改革實施至今，已節省二五九〇億元挹注到基金，若能按照規畫漸進微幅調降給付到二〇二九年，財務改善效果一定會更多。

蔡英文說，如今，在野黨提出要「停止改革」 ，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代，這是不負責任的做法。如果未來每年中央政府總預算，有一成以上，甚至兩成用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。

蔡英文說，面對年改，社會必須堅守理性，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，尋找新的專屬財源。

