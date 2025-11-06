為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    雙城論壇卡在上海 簡舒培：別被穿小鞋

    2025/11/06 05:30 記者甘孟霖、孫唯容／台北報導

    原定今年九月舉辦的台北上海雙城論壇因故延期，民進黨籍市議員簡舒培昨表示，如今雙方的合作備忘錄（MOU）卡在北市府與上海磋商過程，請台北市長蔣萬安不要再把責任推給中央；此外她也提醒，蔣萬安要注意不要給上海穿小鞋，不要為辦而辦失去尊嚴。蔣萬安則承諾絕對不會。

    今年台北上海雙城論壇因為兩市原預計要簽訂的技職教育交流MOU，其中條文在送中央陸委會及勞動部核備時，部分條文有疑慮，涉及需修正的內容超過二分之一，因此決定將舉辦時間延後。蔣萬安昨日至議會專案報告答詢表示，目前市府團隊「持續跟上海方面溝通協調，希望能夠成行」，且雙城論壇過去已舉辦十五屆，希望能夠按照往例，持續推動兩市之間的城市交流；時間照往例，大約是在年底。

    簡舒培詢問雙城論壇MOU期程，台北市副市長林奕華回應，關於技職訓練交流部份，還要與上海磋商。簡舒培指出，北市府八月廿八日將MOU內容送給中央，九月廿四日獲得中央回文，而勞動局長王秋冬也說，九月十八日北市勞動局已經與勞動部在電話中談論過，現在就不是卡在中央的問題。

    她強調，現在MOU是卡在上海，不是卡在中央，請北市府不要再把責任推給中央，台北市長是蔣萬安，蔣要負起責任。

