北市不普發現金 綠營不滿暫擱總預算案

17個市府提案全擱置 議員批4年有408億統籌款 不發是雙標

台北市政府總預算案昨日送市議會大會一讀會，不過民進黨籍市議員顏若芳等人因不滿市府直接否定黨團建請市府普發現金的提案，將包含總預算在內的共十七個市府提案全數暫擱。此外，昨日蔣萬安針對普發現金做法專案報告，民進黨籍市議員簡舒培也批，過去四年北市統籌分配稅款四〇八億元，蔣萬安要求中央還稅於民，北市卻不發是雙標。蔣萬安強調，這些錢都編列在預算中，已經花完。

蔣萬安︰統籌分配款都已編列花完

蔣萬安昨上午至議會專案報告，針對普發現金辦理可行性，他指出，市府超徵低於國稅比例，兩者在結構本質上也有所不同；此外，考量財劃法修正後，中央補助款短少，以及未來債務，市府現階段沒有普發現金條件。台北市議會昨日下午召開定期大會，北市府送來明年度總預算案，以及今年度第二次追加減預算等共十七案進入一讀會，全部被顏若芳以有意見為由而暫擱。

顏若芳︰財劃法多拿442億 沒編入預算

顏若芳指出，這次財劃法修正，台北市多拿四四二億元，沒有編列在預算當中，市府的說法是，因為權責未分清楚，但其他縣市也是同理，為何新北、桃園、台中等都把多拿的統籌分配款納入預算當中了，唯獨台北市沒有；且根據財政局給的資料，很多都是預估未來建設、還債等，未來的事情說不準，財政局是如何初估？北市把全部數字兜一起玩數字遊戲，是不合理的。

簡舒培於專案報告質詢中指出，蔣萬安七月喊話中央還稅於民，中央理解民意也將普發一萬元，同理台北市藍綠黨團也都提案，建議市府研議普發現金，結果市府完全沒有研議，就說沒有條件，理由說要因應一般性補助款缺口，以及未來財務風險，但這些都是未來的事情。

她詢問，過去幾年中央超收稅款，有沒有分給地方？蔣萬安表示，依法規有。簡舒培再問，二〇二二年至二〇二五年北市共拿多少統籌分配稅款，蔣萬安則答不出數字。

簡舒培︰408億應好好分配、盤點

簡舒培說，過去四年台北市分配到四〇八億元，分給市民平均每人可拿一．六萬元，這些都是中央多給的，怎麼會沒有錢來發？這完全是雙標。要求蔣萬安針對這四〇八億元好好分配，盤點一下。

蔣萬安回擊表示，北市拿到的統籌分配稅款，過去都編列在預算當中，都已經用掉了，與中央超徵稅收的概念不同。

台北市副發言人魏汶萱會後補充，蔣萬安多次清楚說明，中央是拿「超收」普發，議員卻要拿北市賸餘「老本」發錢，混為一談、才是雙標。

