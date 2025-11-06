為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國毀諾喊遵守一中才能出席 美國務院：台灣平等參與APEC

    2025/11/06 05:30 記者黃靖媗／綜合報導
    中國明年主辦APEC喊出遵守「一中」才能出席。（路透檔案照）

    亞太經濟合作會議（APEC）明年將由中國主辦，中國外交部四日回覆外媒指出，我國能否參與明年APEC峰會的關鍵在於遵守「一中原則」。對此，美國國務院發言人昨日表示，美國堅持包含「中華台北」在內的所有APEC成員經濟體，必須充分、平等參與。

    明年APEC由中國主辦，經濟領袖週將於中國廣東省深圳市舉行，中國去年爭取主辦時，曾書面致函各會員體，承諾將確保與會人員平等參與、人身安全。

    根據中央社報導，美國國務院發言人表示，APEC成員國仍然致力於依照「主辦APEC會議指導方針」及相關APEC公約，確保所有成員平等參與所有APEC活動，包括領袖週。

    國務院發言人指出，美國堅持所有APEC成員經濟體，包括在APEC中稱為「中華台北」的台灣，必須充分、平等地參與，這符合APEC的指南、規則和既定慣例，此立場也已在中國提出二〇二六年主辦意向時獲中方確認。

    外交部長林佳龍昨日也說明，去年APEC秘魯峰會時，中國為爭取明年主辦權，曾經以書面承諾，會支持台灣平等參與，特別是出席者的安全。

    林佳龍指出，中國對我國明年參加在深圳舉辦的APEC大會，附加很多條件，都違反當時承諾，我國會捍衛自身權利，也會協調理念相近國家一起加以反制。

    林佳龍答詢也表示，跨部會對此已開始做因應，外交部有國組司，陸委會也很重要。

    他指出，明年度的APEC活動今年十二月就會開始，若中國違背承諾，APEC共識決一定會強力反制，希望明年也能確保我國參與的利益與出席者安全。

