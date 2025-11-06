出席首屆柏林自由會議 蔡英文10日發表演說

蔡英文前總統在主辦單位邀請下，將前往德國柏林出席首屆「柏林自由會議」（BerlinFreedomConference），並於10日發表演說。（圖擷取自活動官網）

柏林自由週將於週六登場，蔡英文前總統應邀前往德國出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），並於十日發表演說，蔡英文期盼透過此行，深化台灣與德國及歐洲民主友盟國家的合作與交流。

「柏林自由週」活動訂於十一月八日至十五日舉行，蔡英文辦公室發言人蔡舒景昨受訪說明，蔡前總統十日將參與第一屆「柏林自由會議」並發表演說。該活動是由柏林邦政府、歐洲媒體集團Axel Springer所屬自由基金會及全球民主自由倡議網路「世界自由大會」(World Liberty Congress）共同舉辦，旨在紀念一九八九年柏林圍牆倒塌，及推動全球共同支持自由民主價值。

請繼續往下閱讀...

柏林圍牆於一九八九年十一月九日倒塌，每年十一月初，柏林都會舉行紀念活動，慶祝民主重生與自由價值，今年擴大結合座談、展覽、電影放映、歷史導覽、工作坊等文化節目與國際論壇，邀集來自四十多國的政治、科技、文化與公民社會領袖，共同討論在威權主義復甦背景下，民主國家如何合作守護自由民主的生活方式，盼藉此擴大分享共同價值，並提出相應行動，我國無任所大使唐鳳也將發表演說。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法