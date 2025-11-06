關鍵條文全數保留送協商》 停砍年金修法 綠：審查只是過水

立法院司法及法制委員會排審「停砍公教年金」相關草案。（記者謝君臨翻攝）

立法院司法及法制委員會昨初審通過「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」，有關停止公務人員退休所得替代率遞減、退休所得隨在職人員調薪而調整、退休所得隨消費者物價指數（CPI）累計成長率調整等關鍵條文，均全數保留送交朝野黨團協商。民進黨立委批評會議主席、國民黨籍召委翁曉玲限制委員及官員發言，審查只是過水，企圖在一個月協商冷凍期後於院會強行表決。

司法委員會昨審查國民黨團、立委所提「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」等廿六案，上午進行大體討論，朝野立委言詞交鋒後，翁曉玲於十一時廿分裁示休息，下午二時廿分繼續審查，民進黨立委要求繼續討論，未獲採納。下午審查時，國民黨立委提案停止大體討論並以人數優勢表決通過，進入逐條審查。

民進黨立委吳思瑤表示，民進黨團認為年改要繼續，若採行藍營提案，導致所得替代率停止不再緩降，將造成三大不公，包括：重退休、輕現職，退休公教月退俸可達現職七成；獨厚公教退撫、薄待其他職業類別；公教退撫基金將由全民納稅買單。她強調，應從民生角度來看，而非政治攻防。

國民黨立委羅智強批評，民進黨執政踐踏公務人員退休保障，文官是台灣經濟的創造者，過去沒這些負責任文官，台灣哪來十大建設、科學園區、台積電。他說，「撥補是改革」為民進黨名言，他也贊成，為何遇到公教就說不夠，這不是雙標何謂雙標？

民眾黨立委張啓楷則說，「請不要欺負霸凌公教人員。」這段時間民進黨政府的浪費和弊案，以及錯誤的能源政策，只要減少弊端，不只公教，全台灣人都可以被照顧。他說，民眾黨具體提出三項要求，包括今年起停砍公教年金，但不回溯；公教撥補要足額；維持該有的基金投資績效。

銓敘部長施能傑則強調，若修法停止退休所得替代率逐年降低，公、教基金用罄年度將提早約四年，如要維持用罄年度為二〇四五、二〇四二年，政府未來廿年繼續撥補時，需再負擔四四六〇億元，實際上就是由全體納稅人支付。

對於恢復公教月退休所得隨現職人員待遇調整，施能傑表示，年改後，退休所得改隨CPI調整，且明定入法，對退休者具有保障機制；而現職待遇和退休所得的本質完全不同，其調整頻率和考量因素，並非單純是CPI；再者，若退休所得與現職薪資差異不大，也會增加現職人員離職誘因，不利政府人力運用。

