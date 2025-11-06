縣市長初選開戰 賴下軍令：不得損害黨形象

民進黨縣市長提名初選將領表登記。民進黨主席賴清德昨提出三點提醒，包括不得做出損害黨形象行為，不得透過任何手段影響公平競爭，以及嚴禁相互攻訐。（資料照）

民進黨二〇二六年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，將於十日至十四日領表登記。民進黨主席賴清德昨天向黨內提出三點提醒，包括不得做出損害黨形象行為，不得透過任何手段影響公平競爭，以及嚴禁相互攻訐。

民進黨將於明年一月十二日至十七日舉辦初選民調，近期火藥味濃厚。據轉述，賴清德昨在中常會表示，民進黨為了提名最優秀的縣市長人選，已公告「二〇二六年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，將從十一月十日到十四日進行初選登記。

賴清德說，目前有意參加初選的黨內人士，都已經展開相關活動。競爭過程中，民眾會用最嚴格的標準，放大檢視參選人和團隊的言行，是否符合民主法治精神及未來身為地方首長該有的表現。

賴清德提出三點提醒：一，要扛起民進黨的招牌，嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，不得做出損害黨形象、違背人民期待的行為。二，台灣的民主選舉，是許多前輩不畏犧牲爭取而來，競逐提名者應該遵守民主法治規範。所有擬參選人不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑。三，提名的競爭，必須正向且良性，嚴禁相互攻訐，應以提出對地方建設、人民福祉有利的政策，來獲得支持。

據指出，民進黨秘書長徐國勇席間也提醒說，黨內初選比照大選，皆適用「選罷法」相關規定，呼籲大家要公平公正，千萬要小心、不要觸法；黨務人員都是選務人員，他將嚴格督導黨部遵行選務中立。

此外，外交部長林佳龍日前曾發文力挺遭貪污罪起訴、同屬正國會的民進黨立委林岱樺參選高雄市長。林佳龍昨被問到是否會繼續幫林岱樺加油時，他表示，政治不能離開人性，要對每位要爭取為民服務、面臨從政艱辛過程的同志加油。

