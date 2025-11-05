賴總統勗勉救災部隊 讚國軍「重生的光」

賴清德總統昨天前往桃園武漢、龍駒及龍蟠營區勗勉北部地區救災部隊。圖為賴總統與五三工兵群官兵一起觀看救災紀實影片。（取自總統府官網）

賴清德總統昨天前往桃園武漢、龍駒及龍蟠營區勗勉北部地區救災部隊，先後前往陸軍特戰指揮部、三三化學兵群、五三工兵群，感謝國軍協助花蓮馬太鞍溪堰塞湖救災，大讚國軍都是「黑暗騎士」、也是「重生的光」，政府今年增加一百多億元為國軍加薪，未來每一年都要讓大家無後顧之憂。

官兵分享救災經驗 總統：感動、欽佩、驕傲

賴清德表示，樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪溢堤，不僅造成人員傷亡、失蹤，許多街道及家戶也都覆蓋滿汙泥，是台灣幾十年來少見的重大災情。災後的救災及復原工作，除了受災民眾自力救濟，還有國軍和鏟子超人兩股力量，鏟子超人中也有許多是國軍，他要向全體國軍表達由衷感謝。

賴清德表示，聽完國軍弟兄姊妹分享的救災經驗後，十分感動、欽佩且驕傲，國軍不分軍種都是「黑暗騎士」也是「重生的光」，不僅照亮黑暗，也帶給人民希望，每個部隊都在拯救生命、重建家園。

賴清德強調，身為總統、三軍統帥，一定會充實國軍裝備、照顧官兵生活。從蔡英文前總統開始，為國軍提高薪水及加給，「興安專案」推動營舍改建，今年更增加一百多億元為國軍加薪，未來每一年都要讓大家無後顧之憂。救災視同作戰，國軍分工合作，完成救災，人民會支持；當國軍站在第一線，守護國家安全，人民也不會袖手旁觀，加入守護國家行列。

