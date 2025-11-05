藍委質疑M1A2T紀念臂章印Taiwan 顧立雄：國軍一定為台澎金馬而戰

國防部長顧立雄昨強調，M1A2T紀念臂章毋須擴大解釋，且陸軍胸口都有「中華民國陸軍」字樣，為台澎金馬而戰的信念不會改變。（資料照）

駁斥偷渡意識形態指控

陸軍裝甲五八四旅聯兵三營完成換裝美製「最強戰車」M1A2T，並推出紀念臂章。國民黨立委黃仁昨在立法院院會質詢，不滿「紀念臂章」上面有英文「台灣」與「陸軍」字樣，黃甚至援引憲法聲稱「中華民國陸軍不是台灣的陸軍」，質疑賴政府偷渡意識形態、放棄金馬。對此，國防部長顧立雄強調，M1A2T的T就是台灣，該臂章屬紀念性質，且陸軍胸口都有「中華民國陸軍」字樣，為台澎金馬而戰的信念不會改變，毋須擴大解釋。

黃仁質詢時首先要求行政院長卓榮泰及顧立雄確認是否為中華民國的官員，獲得肯定回覆後，他質疑中華民國的陸軍不是台灣的陸軍，為何M1A2T臂章上印有英文「台灣」與「陸軍」字樣？難道部隊只守護台灣、拋棄屬於福建省的金門？黃並援引「憲法」，質疑政府偷渡「意識形態」，罔顧「軍隊國家化」。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰強調，沒有拋棄金馬的問題存在，台澎金馬一直是中華民國現在有效的統治領域，為我主權之所在。顧立雄也指出，任何陸軍的迷彩服上，左胸都寫「中華民國陸軍」，而該臂章屬於紀念臂章，M1A2T的T，就是台灣的意思，是美國基於「台灣關係法」及「對台六項保證」，專門為台灣打造的專屬「地表最強戰車」的型號。

堅持「軍隊國家化」立場

顧立雄說，國軍堅定為中華民國的生存發展、為台澎金馬人民安全福祉而戰，這個信念是不會改變的。他強調，國軍堅持「軍隊國家化」的立場不會改變，外界毋須擴大解釋。

民進黨立委王定宇則強調，陸軍換裝M1A2T，對我國防衛力量有極大幫助，TAIWAN代表美國為台灣特製的型號，中華民國陸軍是由台灣子弟組成的陸軍，並無任何牴觸。部分人士挑毛病、找麻煩，刻意在我國防戰力提升的喜事製造裂痕，社會自有公評。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法