立委：中國偷渡犯等待遣返期 成滲透破口

民進黨立委李坤城質詢指出，中國偷渡犯等待遣返期間已成滲透破口。內政部長劉世芳表示，會配合修正較為嚴格的「兩岸人民關係條例」。（記者塗建榮攝）

竟上媒體談偷渡、騎機車環島…

民進黨立委李坤城昨質詢指出，中國以「假叛逃、真滲透」的方式，測試我海防及法律，而這些偷渡犯等待遣返的時間，甚至還能接受媒體訪問，已成為中國滲透台灣最大的破口。對此，內政部長劉世芳表示，會配合修正較為嚴格的「兩岸人民關係條例」；行政院長卓榮泰也說，「入出國移民法」有禁止行為的條文，包括不得接受媒體訪問，發現不法一定依法處理。

立法院院會昨繼續進行施政總質詢。李坤城質詢指出，近五年來，中國偷渡犯來台人數超過五十人，多數被判二到八月不等，服刑期滿由移民署收容，上限一五〇天，屆滿會做成收容替代處分，而等待遣返期間，已成為中國滲透台灣的最大破口。

李坤城舉二例，二〇二三年中國楊姓偷渡犯游泳偷渡至金門，判刑三個月，被遣返後在抖音拍影片自述，借了一輛摩托車出發環島；去年偷渡來台的解放軍前艇長阮芳勇也因收容替代處分，離開收容所在台灣生活，卻接受媒體專訪大談偷渡過程。「這有沒有違法？」

劉世芳盼修法 能重回收容所

卓榮泰強調，要採取更嚴謹標準，如果現行是容許的話，一定要從法制面來禁止。劉世芳指出，等待遣返期間，移民署人員會定期聯繫，但無法廿四小時監控，希望能夠修法趨嚴，讓他回去替代收容安置場所。

民眾赴中被關押 今年已178人

民進黨立委沈伯洋質詢時，提及自己被中國立案偵辦，重點要關注的是中國對台灣進行的「三戰」：輿論戰、法律戰及心戰。卓榮泰說，中國對台灣並沒有任何司法管轄權，因此它談的是空話。

陸委會主委邱垂正也示警，中國對台灣跨境鎮壓變本加厲，而民眾赴中也有很多失聯、失蹤、被滯留盤查情況，且被中方因法律關押的人數逐步增加。據統計，從去年到今年十月底，已達二三三人，去年才五十五人，今年就有一七八人。

