    政治

    川習會未提台灣 外交部：美方對台支持穩定延續

    2025/11/05 05:30 記者黃靖媗、劉宛琳／台北報導
    美國總統川普與中國國家主席習近平十月三十日於南韓舉行會談。外交部最新報告指出，「川習會」歷時約八十分鐘，針對川習未提台灣，外交部認為，美方透過高層一致立場與公開言論，展現對台支持的穩定延續。（法新社檔案照）

    

    美國總統川普與中國國家主席習近平十月三十日於南韓舉行會談。外交部最新報告指出，「川習會」歷時約八十分鐘，針對川習未提台灣，外交部認為，美方透過高層一致立場與公開言論，展現對台支持的穩定延續；藉由台美持續深化經濟與產業合作，台灣的角色絕不是所謂的「談判籌碼」，而是美國重要的「經貿夥伴」。

    台灣是重要經貿夥伴 非談判籌碼

    外交部送達立院的報告指出，十月三十日的「川習會」是川普重返白宮以來，首度與習近平會面，雙方討論主要聚焦確認由美國財政部長貝森特及中國國務院副總理何立峰會前在馬來西亞談判達成的內容，以及美中領導人明年互動規劃；外交部與駐美代表處持續與美方保持聯繫，確保台美關係穩定深化，及我國利益不受影響。

    對於川習會未提台灣，外交部認為，這是美方展現對台支持的穩定延續，在川習會前，美國會兩院多位跨黨派議員也發聲表達對台堅定支持，再次反映美國對台支持的跨黨派共識；藉由台美持續深化經濟與產業合作，台灣的角色絕不是所謂的「談判籌碼」，而是美國重要的「經貿夥伴」。

    外交部表示，外交部未來將持續深化與美國夥伴關係，強化與川普政府在經貿、人工智慧、高科技及關鍵礦物供應鏈等台美具共同利益的領域之合作，以期進一步提升台美關係。

    卓揆：任何國家 都沒有權力犯台

    此外，川普日前表示，在他任內習近平不會犯台，因為知道後果，但未正面回應是否協防台灣。對此，行政院長卓榮泰昨在立院受訪表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，和平靠實力，沒有任何人、任何國家有權力、有資格說要侵犯台灣。

    卓榮泰強調，政府希望與人民一起團結，努力壯大台灣，讓任何人、任何國家都沒有資格及能力來侵犯台灣。

