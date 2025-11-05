中國明年辦APEC喊遵守「一中」才能出席 外交部強烈抗議：絕不接受矮化

中國明年主辦APEC喊出遵守「一中」才能出席。對此，我國外交部昨晚強烈抗議指出，我國嚴正要求中方必須信守承諾，確保台灣平等、尊嚴且安全地參與權利。（路透）

亞太經濟合作會議（APEC）明年將由中國舉辦，中國外交部昨日回覆外媒指出，我國能否參與明年APEC峰會的關鍵在於遵守「一中原則」。對此，我國外交部昨晚強烈抗議指出，我國嚴正要求中方必須信守承諾，確保台灣平等、尊嚴且安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將與理念相近夥伴堅決反制。

中方去年曾書面保證 各經濟體平等參與

明年十一月的APEC峰會將在中國廣東省深圳市舉行，預計今年十二月起就將召開首次工作層級會議。外交部國組司司長孫儉元日前說明，APEC核心原則為平等參與，中方已去年曾以書面保證能平等參與、與會人員人身安全有保障。

請繼續往下閱讀...

但根據路透報導，中國外交部昨日表示，我國參與APEC活動的關鍵在於遵守「一中原則」與APEC相關合作備忘錄，而非任何安全問題。

我嚴正要求中方信守承諾 確保台灣權利

我國外交部對此表示，我國是APEC正式會員，與其他會員經濟體同享平等參與的權利，中方以遵守所謂「一中原則」作為台灣參與APEC活動的前提，已嚴重違反APEC規範及實踐，外交部表達強烈抗議及不滿。

外交部表示，在我國與理念相近國家的共同要求下，中國去年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，並確保順利進出中國參與會議；去年及今年的雙部長會議聯合聲明，更明白納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。

若政治操作 將與理念相近夥伴堅決反制

外交部表示，我國嚴正要求中方必須信守承諾，確保台灣平等、尊嚴且安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，並保障我國與會人員的人身安全，任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將與理念相近夥伴堅決反制。

中國於二〇〇一年在上海主辦APEC峰會時，因兩岸對代表人選意見不合，台灣抵制當年的APEC峰會。中國二〇一四年再主辦APEC峰會，當時在馬英九執政下，兩岸關係較為良好，雙方還簽署貿易與旅遊協議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法