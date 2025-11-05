台日交流峰會》賴總統：盼共同強化韌性 守護印太

第十一屆台日交流高峰會「IZA鎌倉」昨在日本神奈川縣舉行，駐日代表李逸洋（右九）、高雄市議會議長康裕成（右八）、台南市議會議長邱莉莉（右十）等人與會。（駐日特派員林翠儀攝）

峰會發表「神奈川宣言」 籲台日攜手推動民主供應鏈

第十一屆台日交流高峰會「IZA鎌倉」四日在神奈川縣古都鎌倉舉行，會後發表「神奈川宣言」指出，台日雙方一致認為，台灣海峽的和平與穩定是印太安全與繁榮的核心，並重申一九七一年聯合國大會第二七五八號決議不應被曲解為排除台灣。

台灣與日本地方議員的年度盛會「台日交流高峰會」，自二〇一五年於石川縣金澤市首度舉辦以來，至今已舉辦十屆，今年邁入另一個十年，也是首次在關東地區舉辦，來自台日地方議會及民間團體等超過三百名成員齊聚一堂，過去曾主辦峰會的高雄市議會和台南市議會，四日由議長康裕成和邱莉莉率團與會。

賴錄影致賀高市早苗當選日相

賴清德總統透過影片致賀表示，本屆峰會首度在關東地區舉行，由古都鎌倉接棒去年台南峰會，象徵「古都相承」，為台日地方交流揭開新篇章。賴總統並代表台灣人民，誠摯祝賀自民黨總裁高市早苗當選日本第一〇四任首相，祈祝日本國運昌隆、民生安泰。賴也期盼台日持續強化經濟與安全韌性，一起守護民主自由價值，為印太區域和平與繁榮共同努力。

李逸洋盼台日合作應對認知戰

駐日代表李逸洋致詞時表示，高市首相於「日本—東協峰會」中強調，台灣海峽的和平與穩定與區域安全密切相關，明確反對片面以武力或脅迫方式改變現狀的行為，並於日美元首峰會中再次確認台海和平穩定的重要性。李逸洋表示，深信高市首相未來將對台海及印太地區的和平與穩定，做出重要貢獻，台日雙方應持續在區域和平、國家戰略、經濟安全、高科技產業、社會韌性及應對中國認知戰等領域深化合作。

峰會通過的「神奈川宣言」，今年的亮點在於加入高市首相在國會施政方針演說中重申，「自由開放印太願景」將持續做為日本外交基柱之一，同時基於戰略觀點推動擴大「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國參與。

宣言強調，日本政府應積極協助台灣早日加入CPTPP，並呼應賴總統今年四月與高市會談時提到的「民主供應鏈」，主張台日雙方今後應進一步在AI、再生能源、無人機、低軌道衛星、機器人、資通訊（ICT）、量子科學等關鍵先進領域深化合作，共同推動「民主供應鏈」，並強化經濟安全。

峰會並宣布，下一屆會議將移師名古屋舉行，並與二〇二六年亞洲運動會結合，由「全國日台友好議員協議會」會長藤田和秀及名古屋市議會共同接棒舉辦。

第十一屆台日交流高峰會「IZA鎌倉」昨在日本神奈川縣舉行，賴清德總統以錄影致詞。（駐日特派員林翠儀攝）

