駁政院卡政治獻金法修法 劉世芳：研議納入抖內、虛擬貨幣

內政部長劉世芳昨表示，有關抖內、虛擬貨幣要不要列入政治獻金的範圍，都要徵詢專家學者意見。（記者塗建榮攝）

外傳內政部在五年前提出「政治獻金法」相關修法送行政院審查，卻遭卡關。內政部長劉世芳昨澄清，法案並非被政院卡五年，而是政治獻金法所涉及「洗錢防制法」、「選舉罷免法」等法律牽涉層面廣，另有關抖內、虛擬貨幣是否列入政治獻金的範圍，也是必須要徵詢眾多的專家學者意見。

劉世芳表示，「政治獻金法」的初衷，是要讓政黨、政治人物在處理有關政治活動時，讓獻金更透明化。不過，目前會牽涉到幾個問題，包含院際之間，譬如說政治獻金法，是行政院來制定，但監察院也要負責政治獻金的查核；再者，若是政黨或政治人物，還牽涉「洗錢防制法」、「選舉罷免法」等，牽涉到的法律層面廣，加上隨著數位時代發展，有關抖內、虛擬貨幣要不要列入政治獻金的範圍，都要徵詢專家學者意見。

「政治獻金法在行政院已召開了十一次以上的會議」，劉世芳強調，在有些部分尚未確定前，政院會繼續徵詢學者專家的意見，到最後可以完善的處理，包含現在政治獻金的透明化，可以讓社會大眾接受就會推出。

