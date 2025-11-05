鄭麗文稱普廷不是獨裁者 卓揆質疑：她有獨裁心態

行政院長卓榮泰昨在立院備詢時表示，如果只有鄭麗文認為普廷不是獨裁，其他的人不這麼認為，「那個認為他不是獨裁的人有獨裁的心態」。（記者塗建榮攝）

國民黨主席鄭麗文日前接受外媒專訪稱「俄羅斯總統普廷不是獨裁者」，引發社會議論，民進黨立委吳思瑤昨在立法院針對此發言質詢行政院長卓榮泰。卓揆表示，如果只有鄭認為普廷不是獨裁，其他的人不這麼認為，「那個認為他不是獨裁的人有獨裁的心態」。國民黨回應，卓揆無須繼續在政治口水上做文章。

國民黨：無須在政治口水上做文章

吳思瑤表示，她要向國民黨新任黨主席喊話，「如果在您眼中認為普廷不是獨裁者，那為什麼在自由民主，而且選舉這麼透明公開的台灣，賴清德成為你們國民黨人眼中的獨裁？」她更要問，如果鄭麗文、國民黨人認為普廷不是獨裁者，「那麼習近平、中國完全沒有民主選舉的，他就更是獨裁者了，是嗎？」

卓榮泰表示，沒有經過人民普選，而且能夠長期擔任一國元首 長達一、二十年，完全不是民主國家、民主政治和民主選舉應該有的一個結果。所以如果只有自己（指鄭麗文）認為他不是獨裁，其他的人不這麼認為，「那個認為他不是獨裁的人有獨裁的心態 」。

對此，國民黨指出，無論各界如何認定，都不影響普廷大權在握的事實，也難以影響烏俄戰爭如今的走向，面對可能的戰爭風險，卓揆與吳思瑤無須繼續在政治口水上做文章，而是該嚴肅探討，當美國總統川普、中國國家主席習近平的交易劇碼上演，中華民國面對日益嚴峻的國際情勢，出路何在？

此外，吳思瑤提到，中國介選可以大開後門的惡法包括不在籍投票，會傷害台灣的選舉公正性，但國民黨立委已經開始操作說不在即投票只限境內。

陸委會主委邱垂正回應，不在籍投票極有可能被對岸用來各種的介選的操作，就算這個制度上路，也不要讓中國有介選的後門；卓榮泰也說，非法介選我們必須有效防治，絕不寬貸。

