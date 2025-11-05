為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨團主張 停砍所得替代率、隨CPI調整

    2025/11/05 05:30 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨團將提年改版本，要求停砍所得替代率、隨消費物價指數檢討並調整。（記者塗建榮攝）

    立法院司法及法制委員會今將排審國民黨立委所提停砍公教年金相關修法草案。民眾黨團總召黃國昌昨召開記者會聲稱，民眾黨沒有要走回頭路，民眾黨團將提出再修正動議，要求自今年度起停砍所得替代率、且公務人員的退休或撫卹金、遺屬年金給付金額，在消費物價指數累計成長達五％時，應檢討並調整。

    黃國昌：民眾黨沒要走回頭路

    黃國昌指出，黨團針對年金改革立場清楚，不贊成走回頭路，但也認為七年改革下來，年金制度必須停下腳步、適時檢討，不該犧牲特定族群，製造造成世代、族群衝突，甚至公教職業環境的衝擊。他認為，最快破產、年金水庫匱乏的其實是勞保年金，但民進黨政府不願提出真正解決方案，歷屆勞動部長都閃躲延宕；過去七年政府撥補勞保五一七〇億元，改革進度卻是零，去年開始編的預算可看出，公教年金撥補僅不到三〇〇億元，行政院還刻意拖延撥補時間。 

    民眾黨立委劉書彬認為，公教人員辛苦為國家打拚一輩子，配合改革卻被汙名化。以現職教師為例，才剛擔任老師的人要繳公保和退撫基金兩種保費，大約一個月要強迫儲蓄七千元，在高物價高通膨時代非常辛苦；而勞工的部分，除了自提人數有限，很多人一個月只需繳幾百元到一千元，也會連帶影響退休給付。

