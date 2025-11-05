補助未達老農津貼八一一〇元標準者 經民連：政府應推救助型基礎年金

經濟民主連合智庫召集人賴中強認為，政府應推「救助型基礎年金」，補助未達老農津貼八一一〇元的標準者。（資料照）

立法院司法法制委員會今將排審「公務人員退休資遣撫卹法」等修正草案，民眾黨團總召黃國昌昨表態支持停砍所得替代率、但不再回溯。經濟民主連合智庫召集人賴中強認為，政府應推「救助型基礎年金」，補助未達老農津貼八一一〇元的標準者。

全球退休金評比 台灣列Ｃ級

賴中強受訪時援引國際人力資源顧問公司美世台灣與特許金融分析師協會共同發布的全球退休金指數（MCGPI）年度報告。報告將四十八個國家納入評比，荷蘭全球第一，與冰島、丹麥、新加坡、以色列同列Ａ級退休制度，台灣與中國、日本、南韓、越南、印尼與泰國同屬Ｃ級。

請繼續往下閱讀...

報告指出，台灣在三項子指標中，「適足性」得分最低，顯示退休金給付對於保障老年基本生活仍有不足，建議台灣若欲提升評級，可從加強對貧困長者的基本保障、規定部分勞工退休金以定期給付形式發放、隨壽命延長逐步提高法定退休年齡，以及鼓勵高齡者持續參與勞動市場，以強化制度永續性。

賴中強指出，截至二〇二四年底，我國六十五歲以上人口約四四八萬餘人，約六十萬退休公教人員，平均月退休金五萬多元，最低樓地板三萬二一六〇元；約一九〇萬勞工，勞保加勞退平均兩萬五千元；約五十萬農民，老農津貼八一一〇元；約一五〇萬人領國民年金，平均每人每月年金額三九九六元，甚至其中有近四十萬人依Ｂ式計算請領金額者，其平均每月年金額竟只有一〇四四元。

近半數長者年金 未達八千元

賴中強說，整體而言，我國六十五歲以上人口約四四八萬餘人，約有二一二．五萬餘人每月領取的老年或退休社會給付金額未達八千元，這才是國際評比批評台灣退休制度「保障老年基本生活仍有不足」、「應加強對貧困長者的基本保障」的原因。

他主張，政府應推動「救助型基礎年金」，滿六十五歲國民（原住民滿五十五歲）每月領取各項老年或退休社會給付合計不滿老農津貼八一一〇元的標準者，由國家補足其差額，並納入居住期間與排富條款，回應國際對我國退休年金制度的批評。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法