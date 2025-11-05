反年改修法今闖關 綠批擴大職業不平等 民進黨團提數據 年改若走回頭路 將造成三大不公

民進黨團昨舉行記者會，強調年改若走回頭路，不但踐踏世代正義，也擴大各職業間的不平等。（記者塗建榮攝）

立法院司法及法制委員會今排審「停砍公教年金」相關草案。民進黨團昨舉行記者會，強調年改若走回頭路，不但踐踏世代正義，也擴大各職業間的不平等。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，退休公教月退俸達現職七成，這公平嗎？且公教撫卹最低保障金額約三．二萬元，遠高於勞工、老農、國民年金的天花板；而退休金隨現職人員調整，更是惡中之惡的條文，民進黨堅決反對。

公教退休金隨現職人員調整 更是「惡中之惡」

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，目前公教人員約卅一．七萬人，領的年金分別高達五萬元出頭、五．八萬元，反觀領國民年金者逾二百萬人，每月卻領不到四千元。

「國民黨做不到的，民進黨做到了。」吳思瑤說，民進黨政府啟動年改，把原本退撫基金可能的破產年限從二〇三一年延後到二〇四九年，若強行通過藍白「反年改」法案，停降所得替代率，公教人員的破產年限會提前到二〇四二年、二〇三九年，不只反民主反進步，更造成三大不公平。

吳思瑤指出，首先，讓退休公務人員領近七成現職人員薪水，造成現役人員的被剝奪感；其次，擴大不同職業別的不公平，近一千萬名勞工、保國保的長輩怎麼辦？第三，年金若被惡修將增加財務缺口，勢必要由政府單方面負擔，未來的財務缺口會落在所有納稅人身上，公教福利由全民買單。

吳思瑤說，領勞保、勞退有一〇四八萬人，但每月退休金最多不過領二．五萬元；老農津貼五十一．五萬人，每月退休金八一一〇元；國保近二〇七萬人，每月領不到四千元。反觀公務員平均五萬三九五元、教育人員五萬七九七三元，負責任的政府應弭平不正義、打破不公平，反對年改走回頭路的惡法。

對於藍營常說因物價攀升，退休公教無法負擔基本生活，吳思瑤則提出數據，根據衛福部二〇二五年最低生活費統計，各縣市每月約一．五萬元到二萬元；行政院主計總處統計，一口至四口家庭，平均家庭月支出約二．五萬元到三．七萬元，每個月領五萬多元的退休公教人員，基本生活怎麼會難以維繫？

吳思瑤也提及，教育人員月退俸平均一年六十九．五萬元、公務人員六十．四萬元，一半以上的年輕人根本領不到這個數額。據統計，公教人員月退俸，高於五成各年齡層、各職業類別受薪階級的收入。

此外，民進黨團繼上週針對無法發放的三四五億元統籌分配款提出「財劃法」修法草案之後，昨再提出「國民年金法修正草案」，盼將國保族群月領金額補足八千元，並由中央地方共同承擔，保障弱勢長輩生活照顧。

