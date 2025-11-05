為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    欠錢找民間貸款 中共「臥龍會」利誘 憲兵中士洩密換30萬 求刑6年

    2025/11/05 05:30 記者王定傳／台北報導
    在台北憲兵隊服役的許姓中士因欠款急需用錢，被中共情治單位神祕組織「臥龍會」吸收，台北地檢署昨起訴求刑6年。（示意圖，資料照）

    在台北憲兵隊服役的許姓中士因欠款急需用錢，上網尋找民間貸款，不料遭中共情治單位設立的神祕組織「臥龍會」吸收，除了拍影片稱「反對台獨」，還交付個人兵籍資料，獲得約三十萬元報酬。台北地檢署昨依違反國家安全法等罪嫌起訴，求刑六年。

    回報重大秘密訊息 按件計酬

    據了解，廿三歲許男因購買高檔手機、機車及家用品，積欠債務，去年上網找貸款公司，帳戶卻遭詐騙集團利用作為人頭帳戶；檢警偵辦詐欺案期間，發出傳票給許男，台北憲兵隊察覺有異，展開自清後報請檢察官指揮偵辦。

    檢方查出，許男去年九月因詢問軍人優惠貸款廣告，先後結識LINE綽號「LEO B」、Telegram綽號「Gucci」的中共情治人員，被告知可選擇「借錢免還款」方案，並引誘他加入Telegram「臥龍會」群組。

    據了解，「臥龍會」宣稱成立的主旨為「止戰、避戰、和平」，加入者必須不定時拍特定照片上傳；若回報重大秘密訊息，可按件計酬，甚至還要求成員撰寫台海戰爭影集「零日攻擊」觀後心得以展現立場。

    檢方斥許男因小利 背棄國家

    檢方查出，許男拍片提及「反對台獨」，連同兵籍資料一併傳給綽號「Gucci」的情工人員，並陸續獲得約三十萬元報酬而觸法。檢方斥責許男因小利背棄對國家的忠誠，戕害軍譽且嚴重影響民心士氣，依涉犯「國家安全法」洩漏公務秘密文件罪及「貪污治罪條例」違背職務收賄罪起訴。

